



近日，微博網友「wuyou200408 」發佈一段視頻，稱孩子在湖北武漢某醫院被搖成腦癱，引發社會關注。









該網友指出，視頻中醫生為「湖北省婦幼保健院小兒腦癱專科醫生李頌江」。





這究竟是怎麼回事？





網曝患兒「被搖成腦癱」





——院方：家屬發佈與事實不相符信息





近日，一則短小的「搖頭治療」視頻，在微博上引發數以萬計的轉發和評論。





▽「搖頭治療」現場視頻





視頻中，一名孩子被疑似醫務人員瘋狂搖頭擰脖子，哭鬧不止。據媒體報導，發佈該視頻的網友楊女士稱，自己的孩子在湖北武漢某醫院「被搖成腦癱」，並討要說法。

8月25日，湖北省婦幼保健院(以下簡稱「湖北省婦幼」) 通過官網發佈《關於患者吳某醫療救治情況的說明》，並指出，「患兒家屬通過微博發佈與事實不相符的信息。」

根據院方的說明，患兒吳某從今年5月起，已數次因病到該院治療，今年7月11日，他因「腦發育不良」在該院理療科治療，7月19日上午離開理療科數小時后，突發呼吸、心跳驟停，來該院急症科搶救成功后收入院，目前病情穩定。





湖北省婦幼保健院官網首頁截圖

湖北省婦幼保健院官網首頁截圖





患兒家屬發文述治療經歷





——醫生稱兩三個月治好，像正常孩子那樣



就在院方公開發出說明后，微博網友「wuyou200408 」發佈文章稱，自己是孩子母親，孩子今年兩次在湖北省婦幼保健院住院，醫生建議出院後到院方的小兒腦癱專科李頌江醫生處做康復治療。

患兒母親表示，7月5日，她將孩子抱到李頌江處諮詢，李頌江告知她，孩子要是半歲左右來，他一個月就可以把孩子治好，現在一歲多了才來就需要兩三個月才能治好，讓他像正常孩子那樣。

患兒母親稱，7月19日，她帶孩子到李頌江處做當天的第2次康復治療，孩子哭得特別厲害，嘴唇顫抖，掰不開，后發現孩子突然全身癱軟，呼吸停止，急忙送到急救室，后又轉入兒科ICU治療，最終結果為「雙側大腦半球廣泛皮層壞死等」。

湖北省婦幼官網稱，通過各種治療方法能起到較好效果，治愈率在80？？？。該院官網截圖

湖北省婦幼官網稱，通過各種治療方法能起到較好效果，治愈率在80%以上。該院官網截圖





治療方式遭質疑

——院方稱通過各種治療方法，治愈率在80%以上

這段視頻在網路上曝光后，不少網友評論稱「太嚇人了」，一些微博認證為醫生的網友也稱「其行為已超出認知」，還有網友質疑「家長缺乏常識」，更有人認為「這是虐童」，上述院方的說明也未對醫生治療方式作出回應。

記者登錄湖北省婦幼官網發現，該院康復理療科的介紹顯示，在治療小兒腦性癱瘓方面，該科有著一套獨特的治療方法，以中醫特色推拿、康復運動訓練(PT)、針灸、中藥及水針等多元化治療為主。

其中，採取中醫推拿對人體經絡、腧穴，增強小兒肌力，緩解肌痙攣，增加關節活動度，矯正畸形，改善肌肉的營養代謝，增強肌肉張力及其耐力的作用。

院方稱，通過各種治療方法能起到較好效果，治愈率在80%以上。

另據媒體此前報導，李頌江是該院康復科醫生，曾被網友稱為「搖頭爺爺」，他有著30多年經驗，於2011年考取醫師從業執照。





視頻截圖

視頻截圖





「搖頭治療」科學嗎？





——涉事醫生拒解釋原理，稱「治好了很多人」

25日晚，中新網記者第一時間致電涉事醫生李頌江，他表示自己「不上網」，還未看到視頻。但當記者問及該事件，李頌江明確回應稱，家屬的說法不屬實。

「他們的孩子送到醫院的時候就是站不穩、坐不穩，是嚴重的腦癱。」李頌江表示，他的科室就是腦癱專科，他反問到，「患兒不是腦癱的話，到我這裏來幹什麼呢？」

記者多次向李頌江提出能否解釋一下治療方式，但他明確表示「我不跟你說原理」，他解釋說，「這個原理各有各的說法，每個醫生都有自己的治療方法，我治好了很多人。」

「什麼事到網上就都變了。」李頌江表示，「你感覺治療方式很奇怪，我治了30多年，還天天有那麼多人要來找我看病，是因為我把他們的小孩都弄壞了嗎？」

當被問及患兒吳某家屬究竟有何訴求時，李頌江表示不知情，「需要問醫院」。

而根據院方此前公開的說法，8月18日，患方及律師到醫療調解委員會提出380萬元的賠償，未獲支持。醫院希望患方通過正常法律程序主張訴求。





右側下方為「搖頭爺爺」李頌江。圖片來源：湖北省婦幼保健院官網





新聞多看點





講述：「治療過程像搓麻花」





程娜(化名)曾帶孩子在湖北省婦幼保健院康復科治療過一年。





她回憶，2011年，因4歲多的兒子腦癱，她經介紹在醫院見到李頌江。第一次看到搖頭治療手段，程娜覺得「有點嚇人，像搓麻花一樣」。

她介紹，當時李頌江一個人負責整個康復室，「每天約50個孩子在那治療。」過程也是第一次治療后，間隔兩小時再治療一次。

程娜驚訝的是，還有人帶正常孩子來「搖頭治療」。「我親眼見到兩個家長在他那治療，其中一人第一胎是腦癱，生了第二胎不是腦癱的也來找他治，說是讓孩子發育得快一點。」

當時治療費用還是60元一次。程娜說，但包括自己在內的很多家長，會把醫藥費直接給李頌江而不是給醫院，「他收50元，比交到醫院少了10元」。

至於搖晃腦袋的作用，程娜也曾問過李頌江。對方的解釋是，她的兒子腦袋總往後仰，是因為「後面有根筋太緊，搖晃治療可以把它搖松」。





專家說法：「搖頭治療」傷患兒頸椎

煤炭總醫院副主任醫師鄭山海介紹，腦癱作為一種先天病患，其成因往往是基因變異或母親在孕期不良生活習慣造成的。

「沒人敢說腦癱治愈率能達到多少，因為對神經的維護是最困難的，對於腦癱患者的治療只能說減輕癥狀，只有個別特別輕的，才可能在治療後接近於正常人。」他說。

據了解，目前國內對腦癱患者的治療以康復治療為主。「針灸、按摩、理療都在用，但很難說具體哪種辦法效果最好。」鄭山海說。

他明確反對搖晃治療的手法，表示搖頭治療主要損害孩子頸椎。

「頸部是非常脆弱的，一旦出現頸椎離斷，輕則高位截癱，重則生命不保」。他說，特別是對孩子而言，頸椎更是異常脆弱，保證頸椎功能的生理彎曲，也需孩子到6歲后才能真正穩固成型。另外，孩子頸椎相關的韌帶也比較鬆弛，對頸椎的固定能力差，所以容易出現頸椎損傷。





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原標題：《湖北「搖頭治療」事件涉事醫生：我治好了很多人》

部分內容綜合自新京報（記者：王飛翔）



編輯：朴麗娜





【本文來自微信公眾號「中國新聞網」】