記者張雯琪 陳正平／新北報導

你覺得蛋黃酥只能做成半圓形嗎？今年的新北市蛋黃酥節競賽，就要大大顛覆大家的印象！在『創意蛋黃酥組』，新店區冠軍業者就以中秋應景的柚子做為蛋黃酥造型，產品取名『添柚』，搭配健康餡料，而且外皮利用綠茶粉與柚子皮上色，不添加化學色素，希望讓消費大眾吃的安心！



另外也有店家發揮巧思，做出蕃茄造型，相當吸睛。而過去曾拿下精典組冠軍的周老爸蛋黃酥，今年則挑戰創意組，『柿如意蛋黃酥』結合世大運議題，希望再創佳績。

新北市蛋黃酥節決賽9月2日將在新北市市民廣場熱鬧登場，當天將選出各組前3名，此外還有許多好玩及好康活動，像是高度超過1層樓高的「蛋黃酥扭蛋塔」，也有蛋黃酥超人會在會場與民眾進行蛋黃酥拳大PK、5元蛋黃酥搶購等等。

另外8月26日至9月3日，在板橋車站B1往市民廣場地下道，有全台首創的蛋黃酥扭蛋機，可以搶先品嚐本屆入圍決賽蛋黃酥作品，即日起至9月7日，入圍店家也聯合推出限定優惠，想撿便宜的民眾千萬別錯過!詳情請上新北市政府經濟發展局網站查詢。