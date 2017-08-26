記者陳榮昌／台中報導

外埔區紅龍果產銷第一班種植的紅龍果，品質好、知名度高，國外年年下訂單如雪 。今年香港訂近三噸，二十五日在外埔農會裝車，吸引不少民眾圍觀，肯定農友努力，為地方農作物樹立好口牌，贏得國內外場的喜歡。

農會總幹事李錦東表示，外埔區紅龍果能獲得國內外青徠，要屬前市長 胡志強功勞最大，七年前若沒有協助把產品推銷日本，何來現在穩固的外銷基礎，加上農會、農改場專家大力輔導，班員始能一口氣增加一倍餘，大伙努力採有機目標種植，更造就今天台灣農業外銷奇蹟。

班長洪景元表示，紅龍果原產生南美洲或越南的熱帶農作物，原具有腥味，果粒小，口味上未能受到消費者所喜愛，經引進台灣種植後，外埔紅龍果班員接受農政單位輔導下，致力採用有機種植方式，品質改良上大有斬獲，然原銷售量一直平平，直到前市長胡志強協助銷日本後，終於在國外打開知名度，在國內的果菜市場更是搶手，外埔紅龍果運拍賣到場拍賣快，價格上常出現極高的天價。

外埔紅龍果在國內外已打開知名度，超市搶要、國外每年訂單如雪，香港今年以每公斤五十元的級數，訂購近三噸紅龍果。二十五日在農會倉庫前裝車，總幹事李錦東、班長洪景元及承辦人員都到場注意包裝、品質及重量，希望讓買者滿意。