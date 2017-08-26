宗教團體表揚 竹市感謝社會公益貢獻台灣好新聞報 (2017-08-26 08:35)
記者萬世璉／新竹報導
宗教具有有教化人心、安定人心的力量，各大宗教團體平時有錢出錢、有力出力，辦理社會公益活動，讓許多民眾受到幫助。新竹市政府為了讓各大宗教團體拉近距離，特別舉辦聯誼活動，新竹市政府民政處長張力可代表市長林智堅頒發感謝狀，感謝各大宗教團體對公益事務的付出。
這次聯誼活動，新竹市各大宗教團體有170多位宮廟負責人、幹部，踴躍出席這場宗教盛會。新竹市政府民政處處長張力可表示，新竹市目前合法立案的宗教廟會堂團體共計有202間，感謝各宗教團體對社會的貢獻。活動會場市府也適時宣導環保政策以及反毒、戒毒工作，鼓勵寺廟辦理公益慈善以及社會教化等活動。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【送陶板屋餐券1張】BenQ 43吋 聯網 4K HDR 低藍光護眼液晶
- 【HERMES】馬頭造型BIRKIN Charm吊飾掛飾(橘色)
- 香港美心-雙黃白蓮蓉禮盒6盒
- Apple iMac 27吋/5K/3.5GHz/8GB/1TB MNEA2TA/A
- ★2017隱藏版上市★Tiger Family英倫超輕量護脊書包-冠軍足球
- ASICS 亞瑟士SKYSENSOR 寬楦 男款慢跑鞋 輕量透氣 路跑鞋
- 【Olivia】無鋼圈性感美背拼紗運動內衣-四件組
- 英國Wharfedale 家庭劇院組 DX-1 HCP-鋼烤黑
- 【樂和居】克洛斯白橡色3.5尺三抽書桌(邊條+腳架全實木製)
- 【La new】氣墊休閒鞋(女222020830)
富少散布偷拍性愛影片 至少15女受害容量近300G【NOWnews今日新聞】
情侶激戰摩鐵八爪椅 分手後竟成國際熱門A片【NOWnews今日新聞】
十二支色情片貼群組彰化教育界蒙羞【中廣新聞網】
檳榔西施沒落了 有兩個主要原因【KNOWING新聞】
床戰激烈胸部遭撞傷 她向男友索賠800萬【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多