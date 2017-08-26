記者萬世璉／新竹報導

宗教具有有教化人心、安定人心的力量，各大宗教團體平時有錢出錢、有力出力，辦理社會公益活動，讓許多民眾受到幫助。新竹市政府為了讓各大宗教團體拉近距離，特別舉辦聯誼活動，新竹市政府民政處長張力可代表市長林智堅頒發感謝狀，感謝各大宗教團體對公益事務的付出。

這次聯誼活動，新竹市各大宗教團體有170多位宮廟負責人、幹部，踴躍出席這場宗教盛會。新竹市政府民政處處長張力可表示，新竹市目前合法立案的宗教廟會堂團體共計有202間，感謝各宗教團體對社會的貢獻。活動會場市府也適時宣導環保政策以及反毒、戒毒工作，鼓勵寺廟辦理公益慈善以及社會教化等活動。