記者萬世璉／新竹報導

新竹市東寧宮長期致力於社會公益，定期發放愛心米、愛心便當、急難救助金照顧相對弱勢的族群，國曆8/27號是延平郡王誕辰紀念日，市長林智堅25號帶領社會各界向延平郡王祝壽，並感謝東寧宮在社會公益的付出。

除了平時照顧弱勢族群，新竹市東寧宮今年捐贈巡邏車1輛以及住宅用火災警報器1000個，協助警消提供民眾安全的宜居生活。

延平郡王鄭成功395週年聖誕紀念慶典，祭典依循古禮行三獻禮上香祝壽，由市長林智堅擔任主祭，東寧宮主委莊燦耀、鄭氏宗親會理事長鄭逸榛、眾多鄭姓宗親以及民代里長共同上香祭拜延平郡王，緬懷國姓爺鄭成功開台功績，儀式典禮莊嚴肅穆。