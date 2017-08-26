記者吳順永／台南報導

由國家發展委員會推動的「設計翻轉、地方創生」計畫，全國有18個縣市辦理，台南市為今年參與縣市之一，規劃「設計翻轉╳地方創文創‧藝+EAT：白河地方產業創意加值計畫」，在白河區4里推出4款體驗性商品。

國發會推動的「設計翻轉、地方創生」計畫，以「創意、創新、創業、創生」的策略規劃，開拓地方特色產業資源，透過地域、產業與優秀人才多元結合，以設計手法加值運用，帶動產業發展、重塑聚落風華，塑造地方自明性。

今年台南市文化局以白河為基地參與國發會計畫，去年12月起媒合西屹設計團隊，邀請南臺科技大學、ㄒ南藝術大學及臺南應用科技大學三校共同合作，盤點白河具發展潛能之4里社區資源，於地方導入創意思維，規劃「設計翻轉╳地方創生－文創‧藝+EAT：白河地方產業創意加值計畫」，分別在白河區虎山、大竹、內角、昇安等4里，運用在地特色與產業規劃4款創新體驗性商品。

參與計畫的虎山里由西屹設計王士俊設計師領軍，運用當地香菇廢棄太空包進行重生計畫，開發出「虎山綠植栽」設計商品，並輔導里民推出「虎山綠悠遊－竹生態體驗」。

昇安里盛產蓮藕粉，然因採收與製程相當繁複，加上里民平均年齡老化，導致蓮藕粉的產銷及獲利均不佳，臺南應用科技大學李佩玲老師依其現況輔導里民推出具體驗活動與商品兼具的「昇活體驗－品味蓮藕粉好果醬」。

內角里紅土鹹蛋使用在地友善養殖的鴨蛋及區內將軍山紅土的傳統做法，有別於一般市售鹹蛋，南臺科技大學王文雄老師為兼具地方特色、美味與健康之特色食品，除規劃『內角紅土杬子』（杬子為鹹蛋古稱）品牌，以凸顯其獨特與價值感，另外更輔導里民辦理「戲說內角紅土杬子－紅土鹹蛋體驗」。

大竹里雖長年主力推廣荷染，但目前多數以發展布織品為主，商品變化較缺乏，臺南藝術大學龔義昭老師依此輔導社區打造「大竹，逗點」體驗包，內含精美「社區散步小冊」、「Mad the Band」所製作的「大竹之歌」音樂專輯、以及「大竹籤詩」等。

此外，更製作筆袋、柿子包、手提包等3款帆布包，遊客憑籤詩還可至大竹社區活動中心選取一款特製「大竹，逗點帆布包」，體驗植物染樂趣，多元設計體驗及商品相當吸引人。

市府並與臺南老爺行旅合作，旅客不僅可於飯店購買到本次設計主打的「白河選品」；即日起至9月3日，飯店於6樓規劃有「白寶河成果展」，讓更多旅人對於物產多元、人文景緻豐富的白河有更深一層的認識，歡迎民眾踴躍參觀。