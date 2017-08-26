莫迪就「大師」判刑引發騷亂髮聲：深感痛心，強烈譴責!北京新浪網 (2017-08-26 09:58)
【環球網綜合報導】當地時間25日，在印度中央調查局裁定一名信徒眾多的「大師」犯有強姦罪后，包括審判地哈里亞納邦和旁遮普邦在內的多個邦爆發大規模騷亂。目前已造成至少31人死亡，數百人受傷。印度總理納倫德拉？莫迪周五對此次騷亂表示「強烈譴責」，並呼籲維護和平。
據《印度斯坦時報》報導，莫迪當天表示：「今天的暴力情況令人深感痛心。我強烈譴責暴力，並呼籲大家維護和平。」？莫迪說他已與國家安全顧問和內政部長「審查有關情況」，他要求官員們「夜以繼日地工作，以恢復正常秩序，並提供一切可能的援助」。
據《印度時報》25日報導，印度中央調查局當天在哈里亞納邦的潘切庫拉特別法庭審理一家「宗教與社會福利」組織負責人拉姆？拉希姆？辛格的強姦案，並裁定其罪名成立。判刑日期為下周一，辛格預計將面臨7年有期徒刑。
新德里電視台報導稱，這一消息隨即引發多地的大規模騷亂。僅在哈里亞納邦就有近6萬名示威者聚眾滋事，現場有超1萬名軍警控制局面，至少6個城市宣布宵禁。騷亂還向北方邦和德里蔓延，部分火車站、店鋪被打砸，焚燒。媒體首當其衝，新德里電視台和《印度時報》都遭到襲擊，新德里電視台一輛直播車被燒毀。
當地時間下午5時，軍隊緊急介入，600名士兵已經部署至潘切庫拉。印度總統考文德通過推特譴責騷亂，要求人們維持和平。目前新德里已進入高度戒備狀態，穿過哈里亞納邦和旁遮普邦200的多趟列車被取消。哈里亞納邦大部分地區網路被切斷。
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