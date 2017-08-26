記者張朝福／嘉義報導

國立嘉義高工學生參加四十七屆全國技能競賽，共榮獲4金1銀1銅2優勝1佳作佳績，校長林文河表示，學校積極推動師生與產業互動鏈結，增進學生專業技術能力及就業競爭力，並鼓勵參加各項技藝能競賽，強化自我本能，適才適所，盡情地發揮所長，開創自己的一片天空。

校方指出，本屆全國技能競賽決賽能夠獲得這樣的好成績，除了要感謝家長會及校友會長期提供資源激勵參賽師生外，更需感激指導老師無怨無悔地利用課餘時間、犧牲假期的指導與付出，給予這群學生更努力練習的動力，方能在高手如雲的競賽中，脫穎而出，創造產業與孩子雙贏機會，找到真正屬於自我的價值。

今年全國技能競賽共舉辦47個職類，有些職類為3人1組或2人1組，該校共榮獲4金1銀1銅2優勝1佳作，居雲嘉南參賽學校之冠，實屬難得。

值得一提的是獲得金牌的機器人選手、機電整合選手、家具木工選手；機器人選手黃柏笙、劉家宏就讀本校電機科，去年參加第46屆全國技能競賽機器人職類，因失誤而屈居第4名，今年捲土重來不畏艱難日以繼夜的努力，終於順利摘金為自己及本校奪下最高榮譽。

校方表示，機電整合選手林冠廷、李柏勳去年參加第46屆全國技能競賽機電整合職類也是屈居第4名，繼續參加當年度的全國高級中等學校工業類科技藝競賽便榮獲金手獎第1名的佳績，並獲教育部推薦前往德國參訪學習，今年再接再厲參加第47屆全國技能競賽終於獲得機電整合職類金牌，創下本校有史以來第一面全國技能競賽機電整合職類金牌。

家具木工選手江登豐，本校實用技能班裝潢技術科學生，於去年參加第46屆全國技能競賽家具木工職類也是屈居第4名，繼續參加當年度的全國高級中等學校工業類科技藝競賽便榮獲金手獎第2名的佳績，今年再接再厲參加第47屆全國技能競賽僅以些微差距獲得家具木工職類銀牌。

上述5位選手今年於該校畢業，並均獲得保送至台灣科技大學、台北科技大學及國立科技大學就讀，參加競賽已不是為了升學考量，而是為了自我實現及肯定，並為了參加明年由俄羅斯莫斯科舉辦的第45屆國際技能競賽國內選拔賽而努力。