(中央社訊息服務20170826 09:30:27)尼國第一大報「新聞報｣(La Prensa)於當地時間8月24日以全版大篇幅圖文介紹花蓮馬太鞍部落阿美族豐年祭傳統文化-「情人之夜」。



報導中指出，臺灣共有16個原住民族，其中居住於馬太鞍部落的阿美族人每年7、8月舉辦豐年祭，「情人之夜」為活動之一。早期的阿美族女士藉該活動選擇丈夫，而今也演變成青年男女相互交友的活動，在外地工作的族人藉此回鄉團聚，對凝聚族人傳統及向心力十分重要。臺灣原住民文化在400年前中國大陸移民到臺後受到威脅，目前馬太鞍部落約有阿美族人500位，多數是老年人及小孩。



文中也提到臺灣總統蔡英文在105年5月上任後，相當重視原住民文化、語言及權力的維護。



訊息來源：駐尼加拉瓜大使館



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