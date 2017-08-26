座落在北投溫泉鄉的台北市立圖書館北投分館，除外型獨特如帆船外，也是國內知名綠建築代表。擁有大面積窗戶（圖），除了能讓陽光灑落館內，也讓空氣流通。（台北市立圖書館北投分館提供）中央社記者游凱翔傳真 106年8月26日