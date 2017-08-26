綠建築北投圖書館 外型獨特如帆船中央社 (2017-08-26 10:10)
座落在北投溫泉鄉的台北市立圖書館北投分館，除外型獨特如帆船外，也是國內知名綠建築代表。為了避免西曬增加電力負擔，外觀整體造型設計成三角形（圖），配合大面積窗框的特性讓空氣對流，就算是大熱天，也不會造成能源浪費。（台北市立圖書館北投分館提供）中央社記者游凱翔傳真 106年8月26日
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