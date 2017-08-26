高雄市立圖書館3年前啟用，標榜全球第一座懸吊式綠建築，空調設計風口由下而上可節電13，樓層陽台的植栽又能再降溫攝氏2度，加上中庭天井的天然採光，隨處可見節能巧思，圖為圖書館植栽。（高市圖提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年8月26日