高市總圖綠建築 節能巧思隨處可見（1）中央社 (2017-08-26 10:10)
高雄市立圖書館3年前啟用，標榜全球第一座懸吊式綠建築，空調設計風口由下而上可節電13，樓層陽台的植栽又能再降溫攝氏2度，加上中庭天井的天然採光，隨處可見節能巧思，圖為圖書館植栽。（高市圖提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年8月26日
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