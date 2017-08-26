高雄市立圖書館3年前啟用，標榜全球第一座懸吊式綠建築。高市圖館長潘政儀表示，館內各項節能生態設計，打造人與環境共生的閱讀空間，綠能環保概念也融入每個樓層，圖為圖書館內一景。（高市圖提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年8月26日