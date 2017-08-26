高雄市立圖書館3年前啟用，標榜全球第一座懸吊式綠建築。6樓至8樓的天井中，設計有懸吊的空中森林，把3層樓的閱覽空間包覆在樹海的視野，將「樹中有館，館中有樹」具現化於建築體內，圖為館內中庭天井。（高市圖提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年8月26日