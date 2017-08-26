嘉義市二二八紀念館 半地下式覆土綠建築中央社 (2017-08-26 10:10)
全國首座二二八紀念館在嘉義市，這棟占地300餘坪的建築於1996年落成啟用，採半地下式覆土方式興建（圖），通風、採光良好，冬暖夏涼，在20多年前是相當先進的綠建築。中央社記者江俊亮攝 106年8月26日
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