全國首座二二八紀念館在嘉義市，這棟占地300餘坪的建築於1996年落成啟用，採半地下式覆土方式興建（圖），通風、採光良好，冬暖夏涼，在20多年前是相當先進的綠建築。中央社記者江俊亮攝 106年8月26日