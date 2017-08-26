全國首座二二八紀念館在嘉義市，這棟占地300餘坪的建築於1996年落成啟用，採半地下式覆土方式興建，挑高的「干欄建築」（下方橘色通氣孔），就像東南亞的高腳屋一樣，將房子撐離地面，有通風、冷卻、乾燥的效果。中央社記者江俊亮攝 106年8月26日