嘉義市二二八紀念館 干欄建築助通風中央社 (2017-08-26 10:10)
全國首座二二八紀念館在嘉義市，這棟占地300餘坪的建築於1996年落成啟用，採半地下式覆土方式興建，挑高的「干欄建築」（下方橘色通氣孔），就像東南亞的高腳屋一樣，將房子撐離地面，有通風、冷卻、乾燥的效果。中央社記者江俊亮攝 106年8月26日
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