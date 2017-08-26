全國首座二二八紀念館在嘉義市，這棟占地300餘坪的建築於1996年落成啟用，採半地下式覆土方式興建。紀念館沿坡地而建，開挖的土方就地回填，不僅保留原本的坡地地形，類似黃土高原窯洞的建築，更是冬暖夏涼，相當舒適。中央社記者江俊亮攝 106年8月26日