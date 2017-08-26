8月25日，夢百合比賽休息日，聶衛平、王汝南、俞斌、華學明等國手還有美國圍棋協會的兩名官員來到「香水莊園杯」安徽青少年圍棋錦標賽賽場，聶衛平發表了講話，表示雖然第一次來到銅陵，但是銅陵的圍棋氛圍還是很好的，希望小棋手們能遵循毛主席的教導「好好學習，天天向上「，期待有一天安徽能夠出來世界冠軍。

隨後，國手們來到銅陵瑞龍小學對小棋手們進行對弈指導。王汝南表示，之前曾經來到瑞龍小學交流，印象非常好，這次在夢百合比賽間隙來再次來到瑞龍小學，希望所有的棋手們都能對學校發展圍棋和小棋手們學習圍棋的方面做出支持。

短暫的交流后，王汝南接受當地記者的採訪。在被問及」您覺得銅陵的圍棋氛圍如何「時，王汝南非常開心地回答道」這兩天在銅陵接觸很多圍棋愛好者，年齡最大的有90歲，也見到很多小的圍棋愛好者，銅陵的圍棋氛圍很好「。同時，記者也提出了熱點問題」您如何看待圍棋人工智慧「？王汝南表示」人工智慧讓職業棋手感受到了『人外有人』，好的地方在於讓更多的人認識到了圍棋，同時也讓學棋的小朋友們有了更好的老師和輔助的手段，職業棋手也會藉助人工智慧來提高競技水平。人工智慧的影響不僅僅是對圍棋，它將會對整個人類的生活產生巨大的影響。圍棋只不過是人工智慧尋找到的一個最好的平台，同時也說明研究人工智慧的人知道圍棋的奧妙和變化，還有圍棋對人類的影響。」

採訪中，王汝南著重講了對圍棋進入校園的看法：「圍棋走進校園不僅僅是為了培養幾個選手，主要還是對孩子的素質教育，為了傳承我們的中華文明，中國幾千年的文化能流傳至今，並且至今最前沿的科技都拿它當作一個最好的平台，僅憑這一點就值得我們去傳承。圍棋進校園最主要的是從文化、素質方面來教育，水平是可遇而不可求的。「

記者了解到，銅陵瑞龍小學最主要的」特色體育教育「就是圍棋，從2014年開始就和當地圍棋協會合作，以選修課的形式讓圍棋進入校園。今年3月，王汝南曾來到銅陵瑞龍小學指導小棋手們，並聽取當地圍棋彙報工作，曾表示要爭取在銅陵舉辦國家級賽事，沒想到才過去5個月的時間，第三屆MLILY夢百合杯世界圍棋公開賽就在銅陵舉辦。這是銅陵第一次舉辦圍棋世界大賽，希望銅陵日後能夠承辦更多國家級、世界級賽事，培養出更多優秀棋手，圍棋之泉涓流不息。

（戴一鳴）