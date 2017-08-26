日期:8月26日，近來在社交平台上非常活躍的勒布朗-詹姆斯繼續日常更新。但這次更新的內容卻讓我們大吃一驚。

詹姆斯發佈了一張身穿巴塞羅那球衣的照片，照片中詹姆斯背靠在圍欄上，嘴裏叼著一根雪茄，頗有一番大哥的味道。

就在今天凌晨巴薩官宣了登貝萊的加盟，而看來巴薩並沒有停止引援的腳步，並且他們將手伸到了籃球場上，並且接觸的還是當今聯盟第一球星，不得不稱讚巴薩眼光獨到呀。

看到如此情景，球迷再也坐不住了，紛紛發表自己的看法：

「利物浦小老闆去巴薩了，這是報復不賣庫蒂尼奧嗎？」

「詹姆斯再也不用擔心走步了。」

「詹姆斯加盟巴薩，那內馬爾記錄不是秒破嗎？」

「老漢拿起足球 ，過半場準備戰斧劈扣，發現沒有籃筐，於是玩起了手球！」

「巴薩引進嘻哈巨星張震嶽為其製作新隊歌 張震嶽覺得還可以。」

「次日韋德安東尼保羅宣布加盟巴薩。」

「老漢到場上一臉懵逼，怎麼沒有籃筐？我怎麼扣？」

大家對於詹姆斯加盟巴薩還是熱議紛紛，此時此刻不知道老詹自己心裏是怎麼考慮的。可以預見的是當騎士看到這個新聞時，內心是崩潰的，而吉爾伯特將會欲哭無淚。

（余恆）