震驚！巴薩最重要引援曝光 內馬爾紀錄被秒破北京新浪網 (2017-08-26 09:45)
日期:8月26日，近來在社交平台上非常活躍的勒布朗-詹姆斯繼續日常更新。但這次更新的內容卻讓我們大吃一驚。
詹姆斯發佈了一張身穿巴塞羅那球衣的照片，照片中詹姆斯背靠在圍欄上，嘴裏叼著一根雪茄，頗有一番大哥的味道。
就在今天凌晨巴薩官宣了登貝萊的加盟，而看來巴薩並沒有停止引援的腳步，並且他們將手伸到了籃球場上，並且接觸的還是當今聯盟第一球星，不得不稱讚巴薩眼光獨到呀。
看到如此情景，球迷再也坐不住了，紛紛發表自己的看法：
「利物浦小老闆去巴薩了，這是報復不賣庫蒂尼奧嗎？」
「詹姆斯再也不用擔心走步了。」
「詹姆斯加盟巴薩，那內馬爾記錄不是秒破嗎？」
「老漢拿起足球 ，過半場準備戰斧劈扣，發現沒有籃筐，於是玩起了手球！」
「巴薩引進嘻哈巨星張震嶽為其製作新隊歌 張震嶽覺得還可以。」
「次日韋德安東尼保羅宣布加盟巴薩。」
「老漢到場上一臉懵逼，怎麼沒有籃筐？我怎麼扣？」
大家對於詹姆斯加盟巴薩還是熱議紛紛，此時此刻不知道老詹自己心裏是怎麼考慮的。可以預見的是當騎士看到這個新聞時，內心是崩潰的，而吉爾伯特將會欲哭無淚。
（余恆）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Olitalia 奧利塔 葵花油．olitalia 葵花油．泰山 葵花油 3L．台糖 安心豚 葵花油．冷壓 葵花油．弘益 葵花油．有機 冷壓 葵花油．有機 冷壓葵花油．不飽和葵花油．Olitalia 葵花油 1000ML．橄欖油 葵花油．葵花油．葵花油 3.5L．泰山 純葵花油．奧利塔葵花油．葵花油 750ml．葵花油 2L．奧利塔葵花油 1000ml．奧利塔葵花油 1l．葵花油 3l．得意的一天 葵花油．健康三益葵花油．葵花油 Olitalia．有機不飽和葵花油．葵花油 2.6L．得意的一天 葵花油 2L．泰山 葵花油．奧利塔 葵花油 1000ml．單元葵花油．有機 葵花油
- NAVA DESIGN Plicate watch 太陽放射紋美學時尚腕錶-深藍/3
- 【義大利Fancy Belle X DreamfulCat】《愛麗絲茶會-粉》單
- SEIKO 藍寶石水晶時尚腕錶(SEGH34P1)-銀x玫瑰金/40mm
- ALBA 無垠城市個性潮流腕錶(AS9561X1)-黑/42mm
- 【岱妮蠶絲】生活蠶系列-薄鳥眼條紋短版蠶絲上衣(玫紫條紋)
- 【Fair Lady】鏤空雕花微甜英倫平底鞋(可可、5011072163)
- SEIKO criteria 巴黎情緣限量計時腕錶(SNDY08P1)-IP黑x金/3
- 【義大利Fancy Belle X Malis】《大自然的淋浴》特大四件式
- agnes b.雙色金屬牌翻蓋長夾(附鍊卡夾)-黑
- COACH馬車斑馬紋防刮皮革肩背托特包-黑白(大)
世大運【NOWnews今日新聞】
掃盲|梅威瑟嘴炮之戰別OUT 提膝頭槌擊襠KO猜想【北京新浪網】
騎凱交易NBA球員炸鍋了 主角是最受傷的那個？【北京新浪網】
法甲-卡瓦尼兩球莫塔破門 巴黎3-0取四連勝領跑【北京新浪網】
13歲跳水黑馬憧憬東京？ 教練:3年後啥水平未知【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》