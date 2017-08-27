[英冠]足球單場預測：諾丁漢森林VS利茲聯

比賽時間：2017-08-27 星期日 00：30

比賽場地：諾丁漢城市球場

獵球者分析：

諾丁漢森林：

聯賽杯第二輪，森林客場3-2戰勝紐卡斯爾聯。森林憑藉卡明斯的梅開二度，常規時間2-2紐卡斯爾聯。在加時賽，森林小將泰勒-沃克爾打入制勝球。挺入聯賽杯第三輪。

上一場英冠比賽，森林主場2-1擊敗了米德爾斯堡。森林憑藉麥凱和墨菲的進球拿下3分。 繼客場輸給巴恩斯利之後森林重新實現了反彈。

諾丁漢森林新賽季各項賽事6場贏下5場，狀態出色。特別是近兩仗擊敗米德爾斯堡，並在英聯杯淘汰紐卡斯爾聯，球隊的比賽含金量十足。

森林主教練沃伯頓表示森林還將簽下2-3人。諾丁漢晚報記者保羅泰勒表示，森林2百萬歐元報價丹麥球隊邦比足球隊門將弗雷德里克被拒，對方希望森林支付3百萬歐元。

利茲聯：

利茲聯在上一場英聯杯主場5-1大勝英乙球隊紐波特，司職中鋒的魯夫完成帽子戲法。自2014年2月1日5比1擊敗哈德斯菲爾德后，利茲聯首次在單場比賽中攻入五球。自1995年後，利茲聯首次在一個月內連續完成兩個帽子戲法。

主帥克里斯蒂安森透露自己不會考慮繼續引進中衛。腳踝受傷的埃弗頓借將彭寧頓目前仍在佩戴保護裝置，最快將於下月復出。隊內僅剩揚森與庫珀兩名中衛。不過克里斯蒂安森透露改打中衛的小將肖內西未來仍將作為重要替補輪換使用。

周中聯賽杯因傷提前離場的阿尼塔周末仍有機會出戰與諾丁漢森林的比賽。埃爾南德斯與埃庫班的傷情目前仍在評估，復出前景不明。

杜卡拉提前終止與利茲聯僅剩一年的合同，正式加盟土耳其奧斯曼利體育，簽約兩年。效力利茲聯三年間，杜卡拉出場93次，攻入18球。

據報導，NEC奈梅亨中鋒傑伊-羅伊-格羅特即將加盟利茲聯。身高達到190cm的格羅特上賽季荷甲出場20次，攻入5球。

獵球者數據：

諾丁漢森林：

諾丁漢森林近7次和利茲聯的英冠比賽有6次都打出了小球

諾丁漢森林連續5場各項比賽全部打出了大球

諾丁漢森林近10次主場的各項比賽勝率為70%，贏盤率為75%

利茲聯：

利茲聯最近5次客場的各項比賽有4次都取得了勝利

利茲聯近10次客場的各項比賽雙數概率為70%

小編：獵球者-青春