[英冠]足球單場預測：謝菲爾德聯隊VS德比郡

比賽時間：2017-08-26 星期六 22：00

比賽場地：巴拉摩巷球場

獵球者分析：

謝菲爾德聯隊：

英聯杯第2輪的比賽中，謝菲爾德聯隊主場1-4輸給萊斯特城，拉弗瑞為球隊攻進了一記挽回顏面的一球。萊斯特城隊中的謝聯舊將馬圭爾首發出戰了81分鐘。可以說，這就是謝菲爾德聯隊和英超強隊之間的差距了，然而對於他們而言保級才是最緊要的。

在上一輪英冠比賽中謝聯在主場1-0擊敗了巴恩斯利，謝聯前鋒克拉克和對手球員麥克唐納德起了衝突，最終兩人均被紅牌罰下。而兩人也很有可能受到英足總的停賽處罰，預計在3場左右。而謝聯方面表示將不會上訴。

謝菲聯在回到英冠聯賽后表現比較體面，4場英冠比賽2勝2負位居英冠第10，可是只有2個球隊的攻擊能力的確讓人感到擔憂。

謝菲爾德聯隊和德比郡之間的歷史交鋒情況是，雙方近10場正式比賽謝聯隊取得了6勝1平3負的成績，最近6次主場迎戰對手他們取得了2勝2平2負的戰績。

德比郡：

德比郡在上一場英聯杯客場1-0擊敗了格林斯比，前鋒維德拉攻進了全場比賽的唯一進球。上一場英冠比賽，德比郡客場2-1戰勝了博爾頓，前鋒鈕金特上演了梅開二度。繼主場1-0小勝普雷斯頓后，德比郡喜迎各項賽事三連勝。

德比郡隊本賽季是他們連續第十個賽季在英冠征戰，他們基本上能夠在聯賽中排名中上游，今夏他們引進了赫德爾斯通、勞倫斯、維斯多姆、柯蒂斯-戴維斯等人，續約達倫-本特，實力還是略有提升。

傷病方面，德比郡主力中場布拉德利-約翰遜遭遇了傷病，本場缺席對球隊影響較大，而替補中場喬治-特羅尼和中鋒達倫-本特則是隊中的老傷號。

德比郡上輪英聯杯的首發陣容是：米切爾，拜爾德，皮爾斯（隊長），沙克爾，福賽斯，巴特菲爾德，勞倫斯，布萊森，本內特，馬丁，維德拉。

獵球者數據：

謝菲爾德聯隊：

謝菲爾德聯隊連續2次主場和德比郡的比賽全部出現小球

謝菲爾德聯隊近10次主場的各項比賽勝率為90%，贏盤率為60%

謝菲爾德聯隊近10次主場的各項比賽單數概率為80%

德比郡：

德比郡近10次客場的各項比賽小球率為80%

德比郡近10次客場的各項比賽勝率為60%，贏盤率為75%

小編：獵球者-青春