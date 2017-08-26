英冠提醒：德比郡今夏引援積極 各項賽事取3連勝北京新浪網 (2017-08-26 09:48)
[英冠]足球單場預測：謝菲爾德聯隊VS德比郡
比賽時間：2017-08-26 星期六 22：00
比賽場地：巴拉摩巷球場
獵球者分析：
謝菲爾德聯隊：
英聯杯第2輪的比賽中，謝菲爾德聯隊主場1-4輸給萊斯特城，拉弗瑞為球隊攻進了一記挽回顏面的一球。萊斯特城隊中的謝聯舊將馬圭爾首發出戰了81分鐘。可以說，這就是謝菲爾德聯隊和英超強隊之間的差距了，然而對於他們而言保級才是最緊要的。
在上一輪英冠比賽中謝聯在主場1-0擊敗了巴恩斯利，謝聯前鋒克拉克和對手球員麥克唐納德起了衝突，最終兩人均被紅牌罰下。而兩人也很有可能受到英足總的停賽處罰，預計在3場左右。而謝聯方面表示將不會上訴。
謝菲聯在回到英冠聯賽后表現比較體面，4場英冠比賽2勝2負位居英冠第10，可是只有2個球隊的攻擊能力的確讓人感到擔憂。
謝菲爾德聯隊和德比郡之間的歷史交鋒情況是，雙方近10場正式比賽謝聯隊取得了6勝1平3負的成績，最近6次主場迎戰對手他們取得了2勝2平2負的戰績。
德比郡：
德比郡在上一場英聯杯客場1-0擊敗了格林斯比，前鋒維德拉攻進了全場比賽的唯一進球。上一場英冠比賽，德比郡客場2-1戰勝了博爾頓，前鋒鈕金特上演了梅開二度。繼主場1-0小勝普雷斯頓后，德比郡喜迎各項賽事三連勝。
德比郡隊本賽季是他們連續第十個賽季在英冠征戰，他們基本上能夠在聯賽中排名中上游，今夏他們引進了赫德爾斯通、勞倫斯、維斯多姆、柯蒂斯-戴維斯等人，續約達倫-本特，實力還是略有提升。
傷病方面，德比郡主力中場布拉德利-約翰遜遭遇了傷病，本場缺席對球隊影響較大，而替補中場喬治-特羅尼和中鋒達倫-本特則是隊中的老傷號。
德比郡上輪英聯杯的首發陣容是：米切爾，拜爾德，皮爾斯（隊長），沙克爾，福賽斯，巴特菲爾德，勞倫斯，布萊森，本內特，馬丁，維德拉。
獵球者數據：
謝菲爾德聯隊：
謝菲爾德聯隊連續2次主場和德比郡的比賽全部出現小球
謝菲爾德聯隊近10次主場的各項比賽勝率為90%，贏盤率為60%
謝菲爾德聯隊近10次主場的各項比賽單數概率為80%
德比郡：
德比郡近10次客場的各項比賽小球率為80%
德比郡近10次客場的各項比賽勝率為60%，贏盤率為75%
小編：獵球者-青春
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