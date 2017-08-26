英冠提醒：狼隊上輪遭逆轉終結4連勝 球隊士氣受損北京新浪網 (2017-08-26 09:49)
[英冠]足球單場預測：布倫特福德VS狼隊
比賽時間：2017-08-26 星期六 22：00
比賽場地：格里芬公園球場
獵球者分析：
布倫特福德：
聯賽杯第二輪蜜蜂終於找回了狀態，在德比戰中4-1大勝女王公園巡遊者。開場對方中場波里休克便自擺烏龍打破了雙方不進球的窗戶紙，而後憑藉伊根、莫佩的進球3-1結束了半場，下半場克拉克實現賽季首球幫助球隊鎖定勝利。
布倫特福德在上一輪客場0-2不敵伊普斯維奇之後，他們英冠聯賽4戰不勝，目前球隊排名倒數第一，英聯杯的一場大勝希望能鼓舞全隊的士氣。
布倫特福德打法大開大合，上賽季他們英冠共打入75球，攻擊力可以排在聯賽第4，不過防守端他們的失球數也高達65球；他們的近5場比賽中共計產生51個進球，而在近10場正式比賽中他們都有失球。
傷病方面，布倫特福德的中場阿蘭。賈奇和麥克勞德均已經缺陣一段時間，而主力中場麥凱克倫缺陣對球隊影響較大，另外邊鋒卡諾斯本場出戰存疑。
狼隊：
狼隊在英聯杯的比賽中客場2-0擊敗南安普頓強勢挺進第三圈，中衛巴斯和替補上場的前鋒威爾遜為球隊立下戰功。
狼隊上輪英冠比賽主場1-2不敵卡迪夫城，新賽季開季4連勝被終結，尤其是在沒能將優勢轉化為勝勢甚至輸球的情況下連勝被終結，士氣頗受打擊。
狼隊主力左後衛巴厘-道格拉斯連續3場比賽為球隊製造進球，此人威脅不小，一共貢獻了1個進球2次助攻。
狼隊在球員的傷病方面，門將伊科梅和後衛奧福蘇-阿耶因傷缺陣，此外該隊沒有核心球員的傷停。
狼隊和布倫特福德之間的歷史交鋒情況是，雙方近8次正式比賽狼隊方面取得了4勝1平3負的成績，最近4次客場挑戰對手狼隊2勝2負雙方平分秋色。
獵球者數據：
布倫特福德：
布倫特福德近4次主場和狼隊的比賽全部產生了大球結果
布倫特福德近7次和狼隊的正式比賽始終沒能打出過平局結果
布倫特福德連續7次主場的各項比賽全部打出了大球
布倫特福德近10次主場的各項比賽勝率為50%，贏盤率為55.6%
狼隊：
狼隊近10次客場的各項比賽勝率為70%，贏盤率為77.8%
狼隊近10次客場的各項比賽小球率為60%
狼隊連續15場各項比賽始終都沒能打出過平局結果
小編：獵球者-青春
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