[英冠]足球單場預測：伯明翰VS雷丁

比賽時間：2017-08-26 星期六 22：00

比賽場地：聖安德魯斯公園球場

獵球者分析：

伯明翰：

上一場英聯杯的比賽，伯明翰主場1-2不敵伯恩茅斯，止步英聯杯第二輪。前鋒瓦塞爾和後衛科亨-布拉馬爾先後受傷，本場比賽出戰成疑。

伯明翰上一仗英冠客場1-2不敵伯頓，上半場伯明翰始終保持領先，下半場伯頓變陣442，這給伯明翰製造了很大的障礙，也很難更得上對手的節奏。

伯明翰剛剛簽下了三名新援。其中詹金森是一名非常優秀的球員，速度非常快，掌控球的技術也不錯，經驗豐富；布拉莫很年輕，並且也已經進入阿森納一線隊；另外現年21歲的前鋒加拉格上賽季從聖徒租借到布萊克本，併為布萊克本出戰英冠43場，打進11球，助攻3次。加拉格有望新賽季為伯明翰攻城拔寨。

伯明翰在球員的傷病方面，莫里森（鼻子）、亞當斯（大腿肌肉）、凱塔（腹股溝）和新加盟的詹金森將繼續傷停。

雷丁：

上一場英聯杯，雷丁在主場以1-1戰平了米爾沃爾，雷丁通過加時賽3-1淘汰重返英冠的東倫敦球會米爾沃爾。

上一場英冠聯賽，雷丁作客深谷球場0-1不敵普雷斯頓，排名滑落至第18。新援巴庫納首發亮相，上演皇家人處子秀，但斯威夫特和凱利先後傷退。主隊的本土前鋒哈吉爾接馬奎爾頭槌擺渡攻入制勝球。

雷丁和伯明翰之間的歷史交鋒情況是，雙方近6場英冠比賽雷丁方面取得了1勝1平4負的成績，最近9次客場挑戰對手雷丁方面取得了4勝1平4負的戰績，從這一點看，兩支球隊勢均力敵，不分上下。

雷丁在上一場英聯杯的首發陣容是：雅科拉；岡特，伊洛里，安德森（92『 弗羅斯特），巴庫納（95』 羅德爾），里諾莫塔，埃文斯，奎因（71『 巴洛），麥克利里（46』 克萊門特），波帕，史密斯。

獵球者數據：

伯明翰：

伯明翰近3次和雷丁的英冠比賽全部打出了小球結果

伯明翰近10次主場的各項比賽勝率僅為30%，贏盤率為40%

伯明翰連續3場各項比賽1平2負都無法獲勝並全部輸盤

雷丁：

雷丁近10次客場的各項比賽勝率僅為30%，贏盤率為57.1%

雷丁近10場各項比賽小球率為70%，雙數概率為60%

雷丁近6次客場和伯明翰的英冠比賽始終都沒有出現過平局

小編：獵球者-青春