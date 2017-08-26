英冠提醒：巴恩斯利前鋒狀態火熱 近4戰3次破門北京新浪網 (2017-08-26 09:55)
[英冠]足球單場預測：巴恩斯利VS桑德蘭
比賽時間：2017-08-26 星期六 22：00
比賽場地：奧科威爾球場
獵球者分析：
巴恩斯利：
巴恩斯利上一場英冠聯賽客場0-1不敵謝菲爾德聯隊，球隊由此遭遇了客場比賽的兩連敗，競技狀態比較低迷。
巴恩斯利邊鋒瑞安赫奇斯是球隊湧現出來的一員奇兵，英冠聯賽首輪，瑞安赫奇斯替補上場打進1球；此後的英聯杯，瑞安赫奇斯替補出場打進絕殺幫助球隊4：3戰勝莫克姆；與伊普斯維奇的聯賽，瑞安赫奇斯獲得首發並且貢獻一記助攻。上輪聯賽，瑞安赫奇斯再次取得進球幫助球隊逆轉，這位威爾士前鋒近期狀態比較火熱。
球隊官方宣布簽下了雷恩後防小將卡瓦雷。卡瓦雷只在上賽季的法甲聯賽出場了2次，此外他分別在法國聯賽杯和法國杯出場了2次和1次，由於受傷等原因，他並沒有得到太多出場機會。本場比賽，卡瓦雷有望迎來首次亮相。
桑德蘭：
聯賽杯第2輪，桑德蘭客場險勝卡萊爾聯。唐納德-勒夫第24分鐘首開紀錄，打入個人首粒桑德蘭進球；然而第60分鐘，帕皮-吉洛鮑吉在禁區內的犯規給了對方通過點球追平比分的機會、丹尼-格蘭傑主罰命中，比分被改寫為1-1；所幸林登-古奇在第79分鐘攻下一城，幫助黑貓再次領先並最終鎖定勝局。
上一輪英冠聯賽，桑德蘭主場0-2輸給了利茲聯，塞繆爾-賽斯第21分鐘首開紀錄，桑德蘭半場落後；易邊再戰，上半場取得進球的賽斯助攻替補出場的斯圖爾特-達拉斯頭槌破門，最終為客隊鎖定勝局。
桑德蘭在球員的傷病方面，傷愈回歸的有布萊恩-奧維多和傑克-羅德威爾；布蘭登-蓋洛威在對陣利茲聯的比賽中負傷，將出戰成疑。
桑德蘭和巴恩斯利之間的歷史交鋒情況是，雙方近2次英冠交鋒桑德蘭方面（一個主場和一個客場）全部以2-0的比分擊敗了對手。
獵球者數據：
巴恩斯利：
巴恩斯利近2次和桑德蘭的英冠比賽全部輸盤
巴恩斯利近3次主場的各項比賽全部打出了大球
巴恩斯利近10次主場的各項比賽不敗率為80%，贏盤率為30%
桑德蘭：
桑德蘭近10次客場的各項比賽大球率為70%，贏盤率為55.6%
桑德蘭連續4次客場的各項賽事全部實現了贏盤
桑德蘭目前保持著5勝2平連續7場客戰（各項比賽）不敗的記錄
小編：獵球者-青春
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