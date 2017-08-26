日期:8月26日，菲尼克斯太陽隊接到一個噩耗，剛剛接受完十字韌帶撕裂手術的布蘭登-奈特，將無緣下個賽季的所有比賽。然而更讓人感到驚奇的是，奈特居然是在上個月，家鄉弗羅里達舉行的業餘比賽中遭遇到的傷病。

不過對於奈特來講可以理解，畢竟近些年只要一提起「奈特」的名字，總會伴有一些霉運和奇葩的表現。從奈特初入聯盟，一直到6年後的今天，彷彿奈特始終無法擺脫被命運玩弄的羈絆。

這個掃把星的源頭都要從快船隊德安德魯-喬丹的那記隔扣開始，奈特在空中被小喬丹蹂躪，隨後還遭到了對方的胯下之辱。正是皇叔的那一記驚天劈扣，讓奈特從此再也抬不起頭。

為了挽回之前被隔扣的顏面，奈特的積極態度卻換來了一身之禍。在一次救球過程中，奈特高高躍起跨過替補席，卻直接飛身撞到了第二排的佳得樂桶上，飲料也是給力直接噴濺到了奈特身上。想必此時他內心一定在想：為何別人救球都能過飛入美女懷抱，而我卻飛入了飲料桶中。

新秀挑戰賽上奈特讚足了勁要在這個舞台展示他的風采，不曾想一個叫凱里-歐文的傢伙，卻搶了戲。奈特第一個表示不服，上去單防歐文，卻被對手的蝴蝶穿花給直接腳踝終結。惹得全場觀眾哄堂大笑，而奈特又一次成為了他人出風頭的背景。

對於奈特來講壞事不出門，時時刻刻尋找著他的蹤跡。看看這一次奈特好不容易完成搶斷，就要下快攻時，被礙事的裁判阻擋。不讓奈特表演扣籃就罷了，還把球權吹給了對方。

裁判要是看到這一幕，估計會這樣對奈特說：「還好我之前阻攔了你，要不然你扣飛了，會被多少人嘲笑死。」奈特搶斷快攻一條龍，籃網隊所有球員都已經抱頭無望，結果奈特卻雪中送炭，上空籃不中給了對手拖進加時的機會。這也成為奈特一生中，不堪回首的痛苦回憶。

要說遭遇傷病賽季報銷，奈特可不是第一次擁有這樣的履歷。去年四月，他接受了運動型疝氣手術，提前結束了整個賽季的征程。看看威少當年怎麼欺負奈特，就知道為何他會得這種在NBA百年不遇的傷病。威少稍不留神，本是失誤的傳球卻被奈特跳起后的襠部，化解成了助攻。

其實奈特一直成為背景，都因為他認真的防守態度。拼了命的防守卻始終得不到認可，於是奈特在活塞打了2個賽季就被交易送到了雄鹿。

在雄鹿他彷彿重獲新生，得到了球隊重用，首發和球權都讓他煥發了對未來的希望。然而又是兩個賽季，奈特再一次被球隊管理層打包送走。

在太陽年輕後衛集群的團隊中，奈特逐漸失去了首發的位置。隨後在比賽中日漸消沉，球隊戰績也每況愈下。奈特又一次出現在球隊交易計劃名單中，而後他在上個賽季的出場時間也降到了職業生涯新低。奈特逐漸掉出了太陽隊的正常輪轉。

奈特為了在籃球場上證明自己，即使在NBA聯盟不得志，但也要在家鄉弗羅里達父老鄉親面前，表現一番。誰曾想，一位NBA樂透秀，非但沒能完成夙願，卻在野球場遭遇了膝蓋十字韌帶撕裂的毀滅性傷病。

一切的一切都源於皇叔當年的那個死亡隔扣，不但讓奈特顏面丟盡，甚至讓屬於奈特的幸運女神就此與他告別終生。一顆冉冉升起的新星，就這樣毀在了小喬丹的手中。先天性倒霉的潛質在被隔扣完后，徹底激活了他身體的所有屬性。

這顆「災星」的存在讓自己始終無法逾越悲慘的鴻溝，可能奈特真的是先天性倒霉。掃把星轉世的他，總妨礙自己卻讓他人平安無事。天煞狐星可能是形容他目前最好的代名詞，在這裏只能祝願奈特早日康復。更重要的是，希望奈特早日擺脫這悲慘命運的束縛。

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