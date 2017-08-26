[英冠]足球單場預測：卡迪夫城VS女王公園巡遊者

比賽時間：2017-08-26 星期六 22：00

比賽場地：卡迪夫城球場

獵球者分析：

卡迪夫城：

上一場英聯杯比賽，基本盡潛替補球員上場的卡迪夫城坐鎮主場1-2輸給了弱旅伯頓，球隊由皮爾金頓在76分鐘扳回一球，但之後沒有把握住扳平的機會。沃諾克稱現在可以專注聯賽了，球隊也結束了本賽季開局各項賽事的五連勝 。

卡迪夫城新援湯姆林近日被指控今年1月在萊斯特聚會時過失致人重傷，下個月18號他將會出庭。不過，卡迪夫城官方發表聲明不作任何評論，湯姆林仍繼續會隨隊訓練和比賽。

卡迪夫城今夏沃諾克從羅奇代爾簽下的邊鋒萊恩狀態火熱，他在5場比賽中打進了5個進球，已經成為了球隊的最佳射手。

卡迪夫城目前累積12分以凈勝球的優勢力壓伊普斯維奇成為了目前英冠聯賽的領頭羊，4場英冠比賽僅有1個失球的卡迪夫城成為了整個聯盟防守最好的球隊。

卡迪夫城和女王公園之間的歷史交鋒情況是，雙方近6場英冠比賽卡迪夫城方面取得了3平3負的成績，最近5次主場迎戰對手3平2負難求一勝。

女王公園巡遊者：

上一場英聯杯的比賽，女王公園巡遊者在主場以1-4不敵布倫特福德，球隊慘遭出局。

新賽季開始以來，女王公園巡遊者在英冠中2勝1平1負位列第6，而在聯賽杯首輪中他們1：0擊敗北安普頓晉級，球隊新賽季的2場客戰至今不勝狀態相對低迷。

女王公園巡遊者替補前鋒西拉目前受到了斯旺西和狼隊的關注。可以司職前鋒和邊鋒的他在上賽季的各項賽事為安德萊赫特和女王公園巡遊者打進了13球，其中他在32次英冠聯賽出場中打進10球，助攻1次。西拉在本賽季並沒有得到太多出場機會，前三輪聯賽中僅替補出場一次。

女王公園巡遊者替補邊鋒恩格巴科托、替補前鋒希拉、替補中場考辛斯、中衛考爾克和豪爾本場比賽將會缺席，而主力邊鋒維索萊克本場出戰存疑。

獵球者數據：

卡迪夫城：

卡迪夫城近5次主場和女王公園的比賽全部輸盤

卡迪夫城近10次主場的各項比賽勝率為60%，贏盤率為60%

卡迪夫城新賽季的2次主場英冠比賽全部獲勝並零封了對手

女王公園巡遊者：

女王公園近10次客場的各項比賽僅取得了1場勝利

女王公園近10場各項比賽的單數概率為60%

小編：獵球者-青春