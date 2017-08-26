穆帥：伊布還不是球隊首選 他仍是當世最佳之一北京新浪網 (2017-08-26 09:57)
伊布順利與曼聯簽下了一份新的合約，穆帥終於把上賽季球隊的鋒線頭牌成功留在隊中。續約后的伊布雖然穿上了曼聯的10號球衣，但如今他在球隊中的地位卻並不穩固，天價新援盧卡庫以及小將拉什福德、馬夏爾等鋒線球員也會同伊布一起競爭球隊的主力位置。
曼聯主帥穆里尼奧在接受採訪時就提到了這一點：「茲拉坦（伊布）了解我，他知道我只會派我認為最好的球員出戰。如果他回到球場，證明自己是最好的那個，他就會上場，如果其他人沒給他機會來證明這一點，這也是生活的一部分。我總是試著誠實對待我的球員，也許有時候我的做法並不正確，但我一直努力地在嘗試。」
「（傷愈歸隊后的）伊布要回到一個成熟的球隊踢球，賽季中期時球隊已經形成了固定的打法，球員們也具備了一種我稱之為『運作默契』的東西。我們要成為一個更好的球隊，伊布是我們9號球員或者10號球員位置上的另一個選項。」
「之前，我也許會在1月的時候找到艾德-伍德沃德（曼聯CEO），讓他給我簽下一個前鋒。現在不必了，我已經擁有世界上最好的前鋒之一了。」
在談到曼聯與伊布的重新簽約時，穆里尼奧稱：「我認為像曼聯這樣的俱樂部，必須在細節上表現出它的強大。一個重要的細節就是一名球員穿著曼聯球衣、為曼聯而戰時受了傷，俱樂部一定要支持他。」
隨後穆帥又談到了曼聯的歐冠小組賽分組情況：「我們這個小組和波爾圖的那個小組很像，每支球隊都有可能贏球或者輸球，我們不會像別的小組那樣出現4-0、5-0的比分，也不會出現那種某支球隊小組賽積分達到14分或者0分的情況，這個小組是個危險的小組。回顧歷史，曼聯輸給過巴塞爾，也從未擊敗過本菲卡。」
（長歌）
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