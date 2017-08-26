[英冠]足球單場預測：伯頓VS謝周三

比賽時間：2017-08-26 星期六 22：00

比賽場地：彼耶爾利球場

獵球者分析：

伯頓：

上一場聯賽杯比賽中，伯頓客場2-1戰勝卡迪夫城，闖入第三輪。內勒和福克斯分別破門，後者收穫了自己的成年隊處子球，新援斯坎內爾也在比賽中迎來首秀。

上場英聯杯，伯頓主教練克勞夫在首發陣容當中做出了7處變化，里普雷成為了首發門將，弗蘭納甘作為右邊後衛，達米恩-麥克洛里返回到了左邊後衛，邁洛爾和圖內爾布置在後防核心。新援斯坎內爾和福克斯位居中場兵分兩路，揚克松搭檔帕爾梅佔據中路。斯巴拉扮演10號位角色埋伏在前鋒阿金斯的身後。

伯頓上一場英冠比賽在主場2-1擊敗了伯明翰，從而拿到了新賽季首場比賽的勝利，目前累積3分位居排行榜的第21名。

伯頓在球員的傷停方面，中場主力阿克馮本場比賽解禁復出，另外中場主力朗德和後衛瓦諾克都將因傷出戰成疑。

謝周三：

上一場英聯杯的比賽，謝周三客場2-3輸給了博爾頓，止步聯賽杯。博爾頓先進3球的情況下，羅德斯連進兩球但也無力回天。在坐擁弗雷斯特耶里，溫納爾，羅德斯三大前鋒的情況下，謝周三居然出現了進攻乏力的情況，球隊需要立即進行調整和反思。

謝周三上一場英冠比賽1-0在客場擊敗了富勒姆，前鋒弗萊徹打進了全場唯一的進球。同時謝周三也迎來了開賽以來的首場勝利。

謝周三上個賽季是英冠第四名屬於防守型球隊，而本賽季從米堡以1千萬英鎊的身價簽入了高產射手羅德斯，但是這位前米堡的前鋒狀態比較低迷，至今都沒能打開他的進球賬戶。

謝周三和伯頓之間的歷史交鋒情況是，雙方近2次英冠比賽謝周三方面1平1負無法獲勝，最近一次客戰對手他們1-3被伯頓屠殺。

謝周三在球員的傷病方面，只有老傷號替補中場基南-李（0場）本場比賽因傷缺陣，球隊陣容保持的相對完好。

獵球者數據：

伯頓：

伯頓近2次和謝周三的英冠比賽全部贏盤

伯頓近10次主場的各項比賽單數概率為70%，大球率為60%

伯頓連續7次主場的各項比賽始終都沒出現過平局

謝周三：

謝周三近10次客場的各項比賽單數概率為70%

謝周三近10次客場的各項比賽勝率為50%，贏盤率為55.6%

謝周三近10次客場的各項比賽場均進球數為1.5球，場均失球數為0.8球

小編：獵球者-青春