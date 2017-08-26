（優活健康網編輯部／綜合整理）人類基本上擁有較多的採集者特性，而不是獵人特性。我們可以不吃肉，但沒有水果和蔬菜卻無法存活，就是最好的證明。幾乎所有維生素，也就是對生命極為重要且須透過飲食來吸收的物質，都是植物性的。因為在人類漫長的演化過程當中，從未發生過植物類食物嚴重短缺的現象。因此即使我們的遺傳設定無法自行生成某些維生素，但我們都存活了下來。例如：人類和少數脊椎動物失去了自行合成維生素C的能力，卻不會造成問題；只要不是在缺乏蔬果的情況下長期航海，亦即如果沒有徹底改變遺傳下來的生活型態，我們應當都不會罹患壞血病。

維生素的缺乏 都會以某種形式妨礙大腦功能

在人類近期歷史中，都是因為生活型態而導致維生素缺乏的症狀。這種情形通常很緊急，以至於人類的遺傳基因來不及適應。維生素在幾乎所有的身體功能當中都扮演著重要角色。因此，每一種維生素缺乏(無論是A，B1，B6，B12，C，D或是E)都會以某種形式妨礙大腦功能、海馬迴神經元生成或β類澱粉蛋白代謝，大部分是影響全部的功能。維生素的功效超多，在此我們只想問：自己究竟是想攝取天然的食物?還是人工的食物?想透過水果、蔬菜和其他完整食物來攝取維生素?或是透過營養補充品?

完整食物是無法取代的

我根據一項簡單事實提出基本建議：完整食物是無法取代的。即便是最好的化學技術，最多也只能初步模擬大自然幾百萬年來所形成的一個錯綜複雜的物質，更不用說取代了。種植在有機環境裡的蘋果幾乎不含毒素，裡面隱藏了幾千種現在才開始要去研究的植物有效成分。營養補給品怎能比得上?單單維生素E，大自然就創造了幾百個不同的化學變種。

健康食品集團會選出其中一種，只是因為它剛好很容易合成。你真的願意相信這樣的集團是為了你好嗎?我寧願選擇橄欖油裡面多樣的天然成分，每天再吃定量的杏仁，讓我的身體從這些不同維生素E組合中選擇對我最有益的。不管怎麼說，每個人的遺傳裡存在著數百萬年以來的生活經驗，我們應該相信它。

（本文摘自／失智可以預防，更可以治癒／商周出版）

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