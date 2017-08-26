（優活健康網編輯部／綜合整理）我有很多外國男性友人，對於東方女性都很感興趣，覺得她們外表美麗又比同齡西方女性看起來年輕多了！不過，這些外國男性朋友們對一件事情感到非常不理解，而且有點被驚嚇到，那就是他們交往的東方女孩中幾乎都不整理下面的毛髮。我的女性朋友中，有人覺得整理陰毛是一種時尚的指標，這就好像頭髮有設計師，妹妹那裡的毛也一樣，同樣要整理得乾乾淨淨、漂漂亮亮的，但也有人認為有陰毛看起來才自然，究竟陰毛該不該剃呢？

保仁醫師診療室

在回答陰毛的問題之前，保仁醫師想先跟大家做個小測驗，題目是：「妳知道歐美

哪一類雷射機器銷售量最好？」

答案：

A 除斑 B 美白 C 除皺 D 除毛

陰毛除了保溫還有減少摩擦的功用

如果以台灣醫美的風潮來說，應該大部分的人會以為是除斑或美白吧？其實國外雷射需求量最大的是除毛，包括了腋毛及陰毛。我們再回來討論陰毛到底該不該整理的問題。陰毛跟頭髮一樣功能性不多，主要是美觀跟保溫的作用。你一定覺得很奇怪，為什麼私密處需要毛髮的保護？其實陰毛除了保溫之外，也有減少性愛時摩擦的功用。

如果從兩性的角度來看，陰毛是「頂漿腺」分布最密的區域，會釋放大量的費洛蒙，據說能增加對異性的吸引力。除了陰毛處之外，人體頂漿腺較多的部位還有腋下，因此頂漿腺太過發達的人，也可能因味道太過濃烈而產生狐臭的困擾。

適度修剪陰毛能降低過度期的搔癢感

以前西方國家的貴族們都會剃除陰毛，他們認為這是一種高貴行為的表徵，但隨著時代推進，貴族跟平民們融合在一起，除毛的習慣也變得不分彼此了。一直到現代，西方文化還是認為陰毛沒有整理乾淨是不禮貌的行為，給人的感覺好像不太衛生，因此外國女性普遍會整理自己下面的毛髮。

陰毛不只跟性愛有關，如果從醫學的角度而言，適當的整理也能避免外陰部被遮蔽，以免忽略病變發生的可能性。不習慣把陰毛全部剃除的人，也可以選擇局部修整，如此也能降低毛髮生長過渡期的搔癢感。

（本文摘自／姊妹的五十道陰影／皇冠出版）

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