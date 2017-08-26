原標題：小區違法隔離 開發商將停網簽

針對不少市民關注的住宅小區內私設綠植、柵欄等隔離障礙，市住建委8月25日回應，開發商違法設置隔離障礙的，住建部門將不予批准預售許可、暫停網簽。

2015年，本市就已發佈《關於進一步加強保障性住房等住房物業服務管理工作的通知》，其中明確提出：新建商品住房配建項目，實施統一物業管理的，建設單位不得通過增設圍欄、綠植等方式，將同一個物業管理區域內的保障性住房與商品住房分割。但這一問題卻屢禁不止。

昨天，市住建委相關負責人對住宅小區內隔離問題作出回應，市住建委目前已經採取嚴厲措施，要求開發企業在辦理預售許可前，必須嚴格按照規劃許可內容和規劃總平面圖確定的平面布局進行住宅項目建設，並承諾未經許可不得自行設置任何形式的區域隔離，確保在同一建設項目區域內道路通暢、綠地共享、附屬配套設施共用。開發企業違法設置隔離障礙的，住建部門將不予批准預售許可、暫停網簽。

同時，市住建委要求開發企業在進行房屋銷售時，必須在售樓處明顯位置公示經規劃部門批准的建設項目區域設置情況。

來源：北京日報