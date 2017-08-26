從知名相聲演員馮翊綱，到誠品董事長吳清友、前立委劉文雄，近來因心血管疾病緊急送醫的名人案例，可謂一樁接一樁！但究竟為什麼高溫炎熱夏季，也會使心血管疾病突然報到呢？且聽心臟名醫怎麼說！

高溫好發心臟病？3大關鍵原因報你知！

事實上，根據英國研究發現，以氣溫20℃為標準，氣溫在1～6小時內每升高1℃，心臟病的發生風險就會升高1.9％，且會隨著時間的遞增，發生率逐漸下降。

但究竟為什麼人在夏天、氣溫忽然升高時，特別容易發生心臟病呢？新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，關鍵就在於夏季氣溫升高，人體流汗過多、容易脫水惹禍！尤其是，下列3大情境，就是臨床上常見的誘發高風險原因：

原因1／流汗太多：

夏季高溫潮濕，只要稍微一動就讓人大汗淋漓！若在炎熱的天氣下外出，大量流汗又未適度補充水分，便容易導致人體因此脫水，使得血液變黏稠，進而引發血栓產生。一旦血栓不慎堵住血管，就會引發心肌梗塞的產生，其嚴重性不容小覷！

原因2／氣溫升高：

另外，夏季氣溫升高除了會導至流汗過多脫水外，也會使人體血管因此擴張，造成血壓急速下降，心臟灌流不足（血流不足），就易誘發心臟病、中風的發生。

原因3／忽冷忽熱：

再加上，天氣炎熱許多人喜愛躲進冷氣房避暑。但值得注意的是，如果一下子從涼爽的冷氣房，踏至彷彿火爐的戶外；或是，滿身大汗的情況下進入冷房。在急遽的溫度變化下，使血管由擴張狀態又急遽收縮，恐將因此刺激自律神經造成心跳加快，或造成斑塊崩裂，增加心肌梗塞以及心律不整、心臟病發的風險。

杜絕心肌梗塞上身，不只要做好「水土保持」 心臟科醫師：杜絕「颱風」侵擾也很重要

除了說明為何夏季容易好發心血管疾病，洪惠風醫師也特別針對心臟疾病中，發病最突然且最易致命的「心肌梗塞」，解釋其成因與預防方針！洪惠風醫師指出，在討論何謂心肌梗塞前，不妨先來了解血管栓塞是怎麼產生的。過去醫界普遍認為，心肌梗塞的進程是血管一點一滴栓塞向內縮小，直到血流過不去導致。

但實際上並非如此！所謂的血管栓塞初期都是塞在血管外側，而這些老廢物質會使血管壁向外變得越來越厚，血管內徑並不會受到影響。所以在此階段民眾多不會有症狀產生；直到血管壁承重過多，逐漸向內擠壓，才會出現胸悶、胸部脹痛等不適反應。

不過，很多時候患者尚未出現上述症狀，就可能因血管壁承受不住而破裂，使堆積於血管壁外的老廢物質掉入血管中形成血栓（土石流）。若血栓過大，變可能因此完全堵塞血管（高速公路），使得血流無法順暢流通，進而導致心臟部分壞死，引發心肌梗塞產生。

簡單來說，心臟內的血管就好比高速公路，而導致心肌梗塞發生的血栓就是土石流；而所謂的通血管、裝支架就是修公路。因此，今天把公路修得再好、再漂亮，對於預防心肌梗塞發生效果十分有限。事實上，想要杜絕心肌梗塞找上門的治本關鍵應該是做好水土保持，顧好血管壁外側的健康，避免老廢物質持續堆積才是。

至於，想要做好「水土保持」該怎麼做？洪惠風醫師強調，除了遺傳、年齡大等不可改變的因素外，建議民眾不妨可從控好自身體態，避免肥胖、三高（高血壓、高血脂、高血糖）上身，以及戒菸、積極運動著手預防。此外，避免「颱風」侵襲，舉凡：情緒過度起伏、夏季高溫、溫差、熬夜、過度勞累等因素，就是防範土石流（血栓）發生的不二法則！

心肌梗塞上身？8大部位出現疼痛不適別輕忽！

除了教導大家心肌梗塞的成因與預防訣竅外，洪惠風醫師也提到，若民眾在日常生活中發現自身有胸悶、胸痛，心臟有被抓緊感、流冷汗，或是，一走路活動就難受、停下就不痛，就需當心恐有心肌梗塞的問題。此外，除胸悶痛外，同時又伴隨下列8大部位出現疼痛不適：1.左耳；2.下巴；3.頸部；4.左肩；5.胸痛；6.左臂；7.左手內側；8.上腹，就要特別當心。

夏日護心必知！醫師推4大保健訣竅

最重要的是，想要防範高溫增加罹患心血管疾病，尤其是心肌梗塞的發生風險。洪惠風醫師建議，民眾日常生活不光要盡可能避免熬夜、壓力等「颱風」危害，務必謹記下列4大保健訣竅，養成規律運動、正確補水的習慣：

訣竅1／注意冷熱溫差：

建議民眾在踏進辦公室前，最好先至陰涼處將汗水擦乾，待燥熱、流汗情況停止後，再進入冷氣房中較恰當。另外，最好能準備一件薄毯、薄外套，或是絲巾放在辦公室，於開啟空調時適度穿著、搭配使用，於踏出冷氣房時拿下，也是幫助身體保持溫暖、減少溫差影響的自我保健妙招。

訣竅2／飲食均衡：

其實，夏天飲食仍然要儘量維持均衡、適當鹽分，並且不能少掉蛋白質。因為隨著體溫升高，體內蛋白質會加快分解，所以不可忽略蛋白質補充。然而，有高血壓、高血脂、糖尿病患來說，平時規則服用藥物與門診追蹤也是一樣重要。

訣竅3／運動前後正確補水：

夏天因為血管容易擴張，尤其激烈運動後流汗量較大，建議喝含電解質（鈉離子）的運動飲料，因為大量流汗會將身體內的鹽分（鈉離子）排出，此時鈉離子濃度下降。如果又只一味補充許多白開水，卻未適度補充鈉離子，恐容易增加水中毒的發生風險。因此，洪惠風醫師提醒，民眾千萬不要等到感覺口渴了才喝水，最好養成運動前先補水200C.C.，再視運動強度於過程中適量補水為佳。

訣竅4／有氧運動：

適量的有氧運動可增強心臟血管系統功能，促進體內膽固醇代謝、降低體內膽固醇，預防冠狀動脈心臟病，也可讓高血壓的患者血壓維持穩定。建議的有氧運動包括：快走、慢跑、騎腳踏車、游泳等。都是屬於腳的運動，更是對於心臟好的運動。

另外，要注意的是，養成規律運動的習慣，也就是謹記「運動531法則」，每周運動5次，每次維持30分鐘，每分鐘心跳110下，就是很好的運動方式。至於，運動心跳率達標該如何計算？一般來說計算方式為，以每分鐘心跳220下減去年齡，然後乘以0.6～0.7，就是每個年齡層建議的運動心跳率達標標準。

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