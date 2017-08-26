美祭新制裁 馬杜洛怪罪反對派幕後操縱中央廣播電台 (2017-08-26 09:24)
委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)25日誓言，將起訴叛國的反對派人士，並指控他們是美國新祭出金融制裁的幕後黑手。
美國新發佈的制裁措施已導致兩國關係緊繃，並使這個急需現金的社會主義國家更難籌措到資金。
馬杜洛指控美國總統川普(Donald Trump)，藉由採取他所謂的「將導致委國石油經濟、和持有委國債券的美國投資人重大損失」的行動，踐踏國際法規和美國與拉丁美洲的關係。
馬杜洛並點名委內瑞拉國會議長波黑斯(Julio Borges)，是這項金融與經濟封鎖的「幕後操縱者」，要求政府支持的最高法院、以及新成立擁有超級權力的制憲議會，對那些遊說支持這項制裁的反對派人士提出訴訟。
美國是在25日宣布，對委內瑞拉獨裁政權祭出嚴厲的新金融制裁，禁止交易委內瑞拉政府及其國營石油公司(PDVSA)發行的新債券。此外，新措施也禁止交易部份委內瑞拉公共部門發行的既有債券、以及支付股息給委內瑞拉政府。
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