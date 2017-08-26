詹皇帶刀侍衛喊話名記:哪來的消息?有種打電話北京新浪網 (2017-08-26 09:29)
香波特怒了
日期:8月26日，據美媒體報導，ESPN的騎士記者戴夫-邁克梅納明在最新的一篇報導中爆料稱伊曼-香波特在今夏向騎士隊提出交易請求，但是香波特很快就在推特上質問邁克梅納明的消息來源。
根據戴夫-邁克梅納明的報導，今夏向騎士隊提出交易請求的並不只有凱里-歐文，還有香波特。
但是香波特顯然不相信邁克梅納明的消息來源，他隨後在推特上直接@戴夫-邁克梅納明，並寫道：「既然你提到了我，你無論如何都能找到我的電話號碼。然後打電話給我。我將會等你。我已經受夠了社交媒體。」
值得一提的是，自從戴夫-邁克梅納明曝出那個消息之後，另外一些著名的NBA記者都進行了反駁，比如雅虎體育的「小沃神」查拉尼亞，他在推特上指出香波特從未向騎士隊管理層提出交易請求，不過他們的報導中都提到騎士隊一直在試圖兜售香波特。
上賽季，香波特場均得到7.5分和2.9個籃板。他的合同還剩2年，總價2100萬美元。
（羅森）
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