日期:8月26日，據美媒體報導，ESPN的騎士記者戴夫-邁克梅納明在最新的一篇報導中爆料稱伊曼-香波特在今夏向騎士隊提出交易請求，但是香波特很快就在推特上質問邁克梅納明的消息來源。

根據戴夫-邁克梅納明的報導，今夏向騎士隊提出交易請求的並不只有凱里-歐文，還有香波特。

但是香波特顯然不相信邁克梅納明的消息來源，他隨後在推特上直接@戴夫-邁克梅納明，並寫道：「既然你提到了我，你無論如何都能找到我的電話號碼。然後打電話給我。我將會等你。我已經受夠了社交媒體。」

值得一提的是，自從戴夫-邁克梅納明曝出那個消息之後，另外一些著名的NBA記者都進行了反駁，比如雅虎體育的「小沃神」查拉尼亞，他在推特上指出香波特從未向騎士隊管理層提出交易請求，不過他們的報導中都提到騎士隊一直在試圖兜售香波特。

上賽季，香波特場均得到7.5分和2.9個籃板。他的合同還剩2年，總價2100萬美元。

（羅森）