（中央社記者潘智義台北26日電）中國大陸面板採購女王白為民去年臨時取消來台公開行程，今年便未再安排來台。研調機構指出，不論白為民是否來台，中國大陸本土電視品牌採購台灣面板比例已明顯下降。



有面板女王之稱的中國電子視像行業協會副會長白為民，前幾年都在每年的5、6月之際率領中國大陸電視大廠來台採購面板，但2016年行程延後至8月的台灣智慧顯示觸控面板展，不過原訂在展會期間發表專題演講的公開行程，卻因臨時有事取消。



今年截至目前為止，白為民都未宣布來台公開行程。



國際數據資訊公司（IDC）市場分析師陳建助表示，2012年中國大陸6大本土電視品牌海信、TCL、長虹、創唯、康佳、海爾採購台、韓電視面板占需求的8成，採購日本面板占1成，採購中國大陸本土面板占1成；不過，2016年中國大陸6大電視品牌採購台、韓面板降至6 成5，採購本土面板大增至3成。



陳建助分析，中國大陸面板廠新產能不斷開出，中國大陸電視品牌商採購本土面板比重自然增加，除了這個理由，為降低面板供應商斷貨風險，以及增加議價能力，也勢必分散採購面板來源，不能全集中在台、韓面板廠。



他強調，面對中國大陸電視品牌商降低採購台灣面板比重，台灣面板廠採取往大尺寸面板、高附加價值面板發展的策略，即便面板銷量降低，但每片的平均面積增加，售價也明顯提高，所以整體營收仍可維持以往水準，且獲利還可提升。



他解釋，目前台灣面板廠的高世代面板生產線技術較成熟，可以經濟切割降低生產成本，雖然未來中國大陸前兩大面板廠京東方、華星光電技術成熟時，也可能採取目前台廠策略，往利潤較佳的大尺寸面板發展，但現階段台廠仍有優勢。



因此，台廠除了增加大尺寸面板生產比重，更不斷提升面板解析度，生產窄邊框、無邊框面板，來創造產品的高附加價值。1060826