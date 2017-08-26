國軍又熱又苦 鄉民公認最熱營區是OONOWnews今日新聞 (2017-08-26 09:19)
炎炎夏日當中，外頭不斷飆高溫，若是待在沒有冷氣的空間足以讓人熱到立刻噴汗。一名網友在批踢踢「Militarylife」看板中表示，回憶起在營區受訓的日子，住在頂樓又沒有冷氣，熱到超崩潰，並且好奇詢問網友們，待過最熱的營區在哪裡？
該名網友在文中說道：「小弟記得我在步校受訓的時候住在二大隊，那時候還沒冷氣，又是住三樓，頂樓的熱氣下來，一整個熱到翻過去，掛蚊帳進去眼鏡還會直接起霧，連睡覺都只能側身躺減少受熱面積」，想知道網友們還待過哪些很熱的營區。
文章掀起不少網友們的回憶，大家紛紛留言表示，「台灣本島應該是恆春基地那邊，茄湖」、「金門坑道是悶熱，夏天會受不了」、「諾克斯的爐艙，點爐後均溫55度起跳」、「南沙群島有營區嗎？之前操演去過，熱到哭出來」、「虎井啊」。
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