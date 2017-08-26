「大稻埕情人日」活動將於今（26）日下午起，在延平河濱公園、大稻埕碼頭一帶正式登場，其中最吸睛的就是長達 600 秒的煙火秀！台北市交通大隊提醒，將於晚間 6 時 30 分起實施交通管制，呼籲民眾多搭乘捷運等大眾運輸工具，避開塞車好好享受煙火。

台北市觀光傳波局指出，下午 3 時起將陸續有攤商美食、互動攤位等活動，晚間 6 時起則會有多組藝人接力演出，包含四葉草、金智娟、MATZKA、中孝介等人。而晚間 8 時 20 分則將有 600 秒、1 萬 5 千發的煙火秀與民眾度過夏日。

▲活動專車136路動線。（圖／交通大隊提供）

配合活動，下午 2 時起至晚間 10 時都備有接駁公車（136路）供民眾往來會場，民眾可在捷運雙連站 2 號出口和民生西路、延平北路口上車。並將在晚間 6 時 30 分至晚間 11 時進行第一階段交管，包含涼州街、延平北路、長安西路、塔城街、忠孝西路、環河北路圍起區域管制車輛進出；民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、市民大道與延平北路口、延平北路與民權西路口則管制車輛行駛方向。

▲延平河濱公園交管區域。（圖／交通大隊提供）

晚間 8 時 40 分至 9 時 50 分實施第二階段管制，民生西路、承德路口管制車輛往西行駛。此外，市民高架道路東往西下環河北路匝道口、忠孝橋進入環快往北匝道都配合封閉；環快北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制，忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制。籲請民眾多加留意，多搭乘大眾運輸工具，詳情可至台北市政府官網查詢。

▲改道動線。（圖／交通大隊提供）