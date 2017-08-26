免除癌患奔波之苦 腫瘤中心整合各科別健康醫療網 (2017-08-26 08:06)
(健康醫療網／記者林怡亭報導)
歡慶14周年 大林慈濟腫瘤中心以病人為中心
許多癌症患者到門診看診，常常不知道自己要接受什麼治療，又害怕接受治療後，會引起副作用等，往往引起內心恐慌，為幫助患者和家屬免於奔波之苦，嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心整合各相關科別，包括血液腫瘤科、放射腫瘤科、胸腔科、耳鼻喉科、中醫等，提供患者適合的治療計畫。
推醫病共享決策 讓患者家屬也安心
嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心以病人為中心，至今已成立十四周年，今年起也推動醫病共享決策、中西醫整合等治療，且加強支持系統；腫瘤中心主任洪世凱指出，透過醫病共享決策，讓醫師、護理師等專業人員，能和患者、家屬共同做出治療決定，也能有助於提升高品質的腫瘤醫療照護。
腫瘤中心支持系統 解決患者治療恐慌
洪世凱主任進一步說明，腫瘤中心附有支持系統，若患者不知道如何補充營養，或遇上經濟困難等問題，就可透過腫瘤中心，諮詢相關營養師、臨床心理師及社工師等專業人員，目前提供的中西醫整合的配套措施，對於癌症療效也漸漸有成效，明顯降低副作用。
罹患癌症別慌張 應積極治療
以目前醫療技術，癌症的治療方式很多，患者若能保持心理健康，且積極配合醫療團隊治療，癌症就有如慢性病般，能獲得良好控制；大林慈濟醫院副院長陳金城呼籲，癌患千萬不要放棄，保持愉快心情，透過各科整合照顧，也能有效獲得良好治療。
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資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=34691
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