（中央社記者吳家豪台北2017年8月26日電）免費Wi-Fi 無線上網安全嗎？當心駭客也喜歡跟你一起連線公共Wi-Fi。資安業者趨勢科技提供5個遠離攻擊的方法包括：確保手機系統是最新版本、使用完Wi-Fi記得登出等。



趨勢科技在官方部落格發文表示，台灣人使用行動裝置的比率越來越高，行動網路的使用機率也越來越大，其中無線網路Wi-Fi因為可以免費連上網路，不需要花費自己的流量，使用人數更是年年激增，但是許多人只知道Wi-Fi帶來許多便利性，卻忽略了其背後潛藏的危機。



趨勢科技指出，當你使用Wi-Fi連線網路，無論是開放式Wi-Fi或是私人Wi-Fi，駭客都有辦法連線到你現在使用的網路，只要取得一小部分存取權限就能透過一些網路上現成的工具來查看你的瀏覽內容，並取得你的電子郵件內容、通訊軟體內容、網路銀行資訊等。



趨勢科技也發現，人們常常喜歡連線後掛著，或是使用免費沒有密碼的Wi-Fi，這些情況更是提供駭客大量入侵用戶資訊的機會。



警方發現，近期商務電子郵件騙徒採取新策略，除透過釣魚電子郵件入侵外，更相中時下公司職員普遍會在公眾地方使用手機或手提電腦，並連接免費公共Wi-Fi處理工作的習慣，尤其中小型企業較易成騙徒目標。



更有報導指出，公共Wi-Fi可能會因為資安人員不足容易遭入侵，植入惡意程式在其中並竊取個人資料，其中全球Wi-Fi最不安全的幾個地點分別是紐約時代廣場、巴黎聖母院、巴黎迪士尼樂園、舊金山金門公園、香港海洋公園等熱門景點。



因此，趨勢科技提供幾個小撇步可遠離攻擊。第一，不時確保手機系統是最新版本，舊版遭受駭客入侵機率往往比新版高。第二，使用完Wi-Fi網路後，一定要記得登出，保持連線會提供駭客大量入侵用戶資訊的機會。



第三，若是手機出現不正常的遲緩、當機、或是冒出警告標語，切記趕緊中斷網路，這很可能是遭受大量惡意攻擊的前兆。第四，必須確保下載程式的來源是可以信任的，若是不明的來源盡量不要下載，才不會容易把惡意軟體連同應用程式帶進你的行動裝置。第五，盡量避免連接免費的Wi-Fi網路，因為「免費的最貴」，若是貪圖免費Wi-Fi而大量使用，這也表示你大量曝光在駭客眼前，成為下一個入侵目標的機率也更大了。