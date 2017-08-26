國防部長馮世寬25日訪問我國拉丁美洲友邦多明尼加，由多明尼加國防部長寶林諾(Rubén Darío Paulino)上將親自頒贈「開國元勳大十字勳章」，象徵兩國堅定的軍誼。

馮世寬應尼加拉瓜三軍總司令阿比列斯邀請，23日啟程前往尼加拉瓜參加尼國建軍38周年慶祝典禮，及瓜地馬拉國防部長曼西亞邀請回訪，另順道訪問多明尼加、宏都拉斯及薩爾瓦多等邦交國，以進一步深化雙邊友好關係。

多明尼加國防部首先以隆重的軍禮，迎接遠道來訪的中華民國國防部長馮世寬，隨後寶林諾上將代表多國政府頒授馮部長「開國元勳大十字勳章」，表彰他為促進兩國軍事交流合作的貢獻。馮世寬也代表我國贈予寶林諾上將「二等雲麾勳章」，象徵兩國堅定的軍誼。

這將是馮世寬任內首度出訪，過去出訪友邦經常由政戰局長擔任，由於傳聞9月中旬內閣即將改組，也被外界聯想是否為馮世寬部長任內的畢業之旅。