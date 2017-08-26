近視人口年輕化 近九成都市學童視力不良健康醫療網 (2017-08-26 08:50)
(健康醫療網/記者吳珮均報導)
根據統計，台灣的近視人口比例趨於年輕化，在全球名列前茅，尤其在都市地區更高達近9成的小孩有近視。小朋友的近視如未能控制而惡化，可能導致高度近視引發黃斑部出血，增加視網膜剝離機率等嚴重後果，家長要特別注意！
睡覺也能預防近視 角膜塑型片搶救惡視力
成大醫院眼科部蕭淑方醫師表示，小朋友的近視如未能控制，有機會發展成高度近視，將會引發視網膜變性、視網膜剝離、視網膜裂孔、黃斑部退化、白內障、青光眼等眼睛的併發症，嚴重的需要開刀治療，甚至可能導致失明。預防近視也因此成為當務之急，目前方法為二，一為點散瞳劑，另一則配戴角膜塑型片。
蕭淑方表示，散瞳劑1周至少須使用6天，不規則使用反而容易造成反彈效應，導致近視度數急速增加。若小朋友無法配合定期性地點散瞳劑，應配戴角膜塑型片為佳。但角膜塑型片是非手術、非永久性矯正視力的方法，最大缺點及風險同一般隱形眼鏡，也需每天睡覺時配戴8小時才有成效。
近視之預防 應搭配良好的用眼習慣
蕭淑方特別提醒，配戴角膜塑型片矯正近視，若眼睛出現有紅眼、刺痛、癢、流淚、眼皮水腫、視力不穩定等情形，應立即停戴鏡片並回診，在確認狀況正常後方可繼續配戴。對於點散瞳劑和配戴角膜塑型片，兩者皆有幫助，效果也都不錯，惟前提是須要每日執行，且有良好的用眼習慣的改善，才能有助於近視之預防。
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資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=34709
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