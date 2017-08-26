鴻海永齡號召創投家來台 生醫青創人精銳盡出秀創意NOWnews今日新聞 (2017-08-26 09:07)
鴻海永齡健康基金會 H. Spectrum 主辦的「 TRANS 2017 國際生醫新創論壇」今明（26、27）兩天登場，主舞台就屬 H. Spectrum 孵育的三組新創團隊最吸睛，有以 VR 測量加上人工水晶體來協助醫師進行白內障手術的「威亞視覺科技」、利用體內掛袋加上人工括約肌，解決現行臨床上病人腸造口的問題的「 Neo-solution 」，還有整合病房與長照中心護理計畫的香港團隊的「艾草蜂」，以及其他來自亞、歐、美等地的 7 組隊伍，現場將進行簡報競賽，為攸關能不能獲得創投青睞的重要關鍵。
TRANS 2017 國際生醫新創論壇將在台北松菸文創園區一號、四號倉庫登場，今年主題為「 Different Language, Same Purpose 」，希望藉由不同國家與專業的人士齊聚台灣，一同為追求人類更美好的醫療環境與健康生活而努力，吸引百餘支國內外新創團隊爭取新創展示機會，最後雀屏中選的 60 組的團隊分別來自加、中、韓、西班牙、香港、台灣等地。
主辦單位表示，團隊有針對嬰兒、糖尿病患、失智症、行動不便等族群開發新創產品，領域包含健康照護、智慧輔具、醫療材料、IoT、VR、精準醫學、影像判讀等。從新創團隊的想法與展示可初窺國際生醫產業的趨勢和需求。其中有不少新創團隊已組成公司，在市場上推出產品，正面臨現實的銷售考驗，希望趁此交流，爭取國際能見度和曝光外，也獲取更多的訂單或創投資金。
而今年除了新創團隊隊伍將進行簡報競賽外，主辦單位 H. Spectrum 也邀請到不少國際級生醫創投與大咖級創業家參與，如 Google Verily ( Google Life Science )、全美最大創投 KPCB、美國奇異創投、韓國 KTB Network 創投、新加坡生醫早期投資基金 VENTURECRAFT 以及中國IDG 資本等經理人，不少皆是首度登台擔任講者，將帶來全球生醫創投第一手最前線、最權威的分析。
值得一提的還有，H. Spectrum 今年不只與三創育成基金會董事長郭守正共同擴展新創平台外，也和馬偕創新育成中心合作，協助團隊確認產品開發成熟度與修正錯誤。在人才和新創隊伍募集上，則和台大、北醫、成大等相關系所攜手發掘生醫新星。
H. Spectrum 也得到生策會大力相挺，生策會推薦優秀的生醫新創團隊共同參與相關活動，此次開幕式將邀請到前台大校長楊泮池、台北馬偕院長施壽全、立委王育敏、許毓仁、生策會副執行長張益華、高發會理事長楊志良等人。
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