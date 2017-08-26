isCar！在當今車壇世代更迭頻繁的情景中，說到有款車型推出至今已有近20年沒有改款，卻依然在全球各地維持穩定銷售成績，可說是奇蹟般地創舉。這個傳奇車款正是 Suzuki Jimny，而車廠也有意為其推出後繼新車，如今也有官方簡報圖片流出，證實了這項消息。

▲Suzuki 全新第四代 Jimny 簡報圖片（圖片來源：Autoexpress）

當前的 Suzuki Jimny 屬於第三代車型，自1997年於日本首度發表後，其經典方正的外觀造型幾乎沒有變化，完整如衷地維持到現在，在現今消費意識興起的環境下，舉凡當今流行的電子配備，一項都沒有的 Jimny 仍受到許多車迷的追捧，依憑的是源自H大樑、分離次式底盤、加力箱與4WD全鎖定設計帶來的純正 Off-Road 本色。

▲Suzuki 全新第四代 Jimny 簡報圖片（圖片來源：Autoexpress）

從最新流出的簡報圖片來看，全新第四代 Jimny 將維持經典方正的越野風格，但其中亦有不少變動，舉凡直柵式的水箱罩、前保桿等處，面積都較前身放大許多，另外車尾處的燈組也全數移植至後保桿上，帶來更加簡約的視覺感受，並在尾門上方保留一盞第三煞車燈，而外露的後掛式備胎則依然留存，為其好動不定的風貌再添數分冒險氛圍。

▲Suzuki 全新第四代 Jimny 簡報圖片（圖片來源：Autoexpress）

座艙部分基本也保留了實用至上的務實精神，筆直的中控台佈局中增加一具數位觸控式螢幕，下方推測為空調與傳動控制選項，副駕駛座前方的扶手設計，不時地提醒乘客該車有著不凡的越野能耐，簡潔陽剛的陳設也正勾引著你，駕馭它前去翻山越嶺、肆意潑灑滿載的活力。

▲Suzuki 全新第四代 Jimny 測試車間諜照（圖片來源：Autoexpress）

根據消息指出，第四代 Jimny 可能會搭載與 Ignis 相近的 1.2L 自然進氣引擎，取代原有的1.4L 自然進氣引擎，動力則有望上漲至 91ps、12kgm的水平，帶來更為充裕的輸出表現；此外，車廠亦為其設計有多款時尚配色，以期吸引更多年輕族群的關注目光。Suzuki 全新第四代 Jimny 可能會選擇在今年十月東京車展作為發表場合，最快將於明年上市發售。

▲Suzuki 全新第四代 Jimny 測試車間諜照（圖片來源：Autoexpress）