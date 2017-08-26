記者黃駿騏／桃園報導

陸客不來台灣，造成台灣旅遊市場的大崩盤，尤其是飯店商旅更是哀鴻遍野，歇業、倒閉風潮不斷。為能開創新的生機，中小型飯店及商旅的業主們，開始自發性的串連，並運用深度的網路工具進行商機結合，同時祭出各種好康讓顧客選擇，桃園市就有業者組成跨區域的自發性串連平台，第一波全省有五家業者浮上檯面。

受到競爭態勢加劇影響，台灣的旅遊市場快速變遷，飯店業者必需隨時洞察市場行情，接受各種波動挑戰來尋求生機。早期許多飯店透過加盟連鎖創造品牌，但也因為連鎖或聯盟必須付出相對的成本與費用，所費不貲，加上飯店管理及產品結合上有相對條件的約束力，造成營運上的困擾。

由於旅遊市場丕變，這兩年來造成飯店業大洗牌，好比是遊客數雪崩的墾丁區域榮景堪慮，熱浪來襲後的外出旅遊習慣產生改變（三天兩夜變成兩天一夜），許多飯店業者在費用支出及收入減少的情況下，往往會犧牲行銷企劃或業務曝光的預算，特別是國內佔有8成數量以上的中小型飯店及商旅，更是將預算緊縮。

因應旅遊市場大崩盤，第一波組成跨區域自發性串連平台的高雄市康瀚行旅。

長期下來造成收入每況愈下，又無法有效資源結合，來尋求產品的曝光，導致如現在全台飯店或商旅開始有休業、關閉或拋售物件的慘狀，往日榮景不再實是令人不勝唏噓。

因此，中小型飯店及商旅的業主們開始自發性的串連，定期互相尋求商品上的結合，以及運用深度的網路工具，互相整合業務資源及訊息流，讓新產品的績效能以1加1大於2的效應呈現。

由於相對的費用支出少，又加上各飯店或商旅互相支援及分享，在網路技術的學習上快速增值，已經獲得跨界、跨領域、產品差異化產品的成效。

因應旅遊市場大崩盤，第一波組成跨區域自發性串連平台的桃園大溪歡樂夢想國、日月潭瑞居渡假飯店、高雄國眾大飯店。

目前已知的第一波自發性串連平台，包含桃園市在內的全省跨區域有五家業者浮上檯面，主打好康優惠包括：

(1)桃園大溪歡樂夢想國：自助百食繪用餐強烈優惠，週一到週五中餐時段88折，晚餐時段68折，並且用餐消費滿800元加送100元（抵用券下次消費使用），另外享精靈創遊DIY課程系列可享8折優惠。

(2)桃園怡和飯店：【GOMAJI(夠麻吉)團購平台】住一晚～兩人成行平日1699元，假日不加價、加人也不加價(最多加兩人入住)。住兩晚～精緻套房(二中床)連住二晚或同天開二房只要2999元。

(3)日月潭瑞居渡假飯店：親子房、特色房、紅茶餐主題餐飲、全台唯一五葉松園區；特別推出【七夕我愛你 $5200專案】1、瑞居雙人房乙晚。 2、一泊二食（自助式百匯早餐+風味晚餐兩客）。 3、打造情人專屬手拉胚兩件。 4、愛情祈願牌兩片。【愛情加碼送】★打卡+77元即贈下午茶點。客房浪漫佈置。

(4)高雄康瀚行旅：106年9月份專屬兩人房999元起、三人房1499元起、四人房1999元起；入住貴賓一律加贈兩人房平日免費住宿券一張。

(5)高雄國眾大飯店：慶祝四十歲的生日大賀禮！「壽星我最大」專屬方案自即日起至12/30前，享原價3.5折優惠。