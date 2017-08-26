記者張朝福／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所，日前接獲轄內民眾報案，稱超市內有一名男子形跡可疑，警方到場後一眼認出該男子係因案被通緝在案嫌犯，竟不知悔改行竊，一併依法移送偵辦。

警方獲報到場時發現該名可疑男子雖然頭戴鴨舌帽，惟警員賴俊宏一眼就認出，該名男子就是目前涉嫌妨害公務通緝在案的嫌犯，賴員隨即靠近上前當場將男子逮捕，並於隨身包包內起出竊得的商品。

警方說，該名通緝犯之前因犯下其他案件已遭派出所查緝逮捕了好幾次，警員賴俊宏還曾於半夜查獲該男子犯下竊盜案件而遭通緝，因此對其非常有印象；這次犯嫌不只通緝，且還不知悔改的一而再、再而三犯案行竊商家；於逮捕過程中賴員不敢大意，因為該名通緝嫌犯曾為了避免遭警方逮捕，還持防狼噴霧劑向警方攻擊過，通緝嫌犯於賴員強制逮捕下將其控制住，並施予執行附帶搜索，果然在其隨身包包內起出剛從商家竊得之商品，嫌犯因為壞事做盡不想失去自由才會棄保潛逃，每天都過著躲躲藏藏的日子，當為警方查獲後，也只能逼迫自己不再掙扎的去面對刑責，並結束其逃亡的日子，警方當場將嫌犯上銬逮捕帶回派出所訊問，訊後全案除了依涉嫌竊盜罪嫌移送台灣嘉義地方法院檢察署偵辦，另通緝部分則由地方法院檢察署指揮立即發監執行。

第一分局分局長顏榮泰表示，本次員警受理民眾報案，落實且機警的能於第一時間迅速到場，才能查獲企圖規避警方查緝之涉嫌妨害公務通緝犯及竊盜案，對員警充分的掌握犯罪脈動，落實盤查，認真機警表現表示肯定與嘉許，打擊犯罪維護社會治安是警察責無旁貸的職責，亦是工作的核心價值，同時將持續貫徹嘉義市政府警察局維護嘉義市治安之決心，呼籲民眾若發現不法，請立即撥打「110」報案專線，警民攜手合作打擊犯罪，共創一個治安放心、交通順心及服務貼心的嘉義市。