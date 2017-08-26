記者陳榮昌／台中報導

華山基金會大甲愛心天使站，日前帶領一群大甲校區學童，走上街頭為獨居長輩募發票，由於小朋友打扮天真活潑，十分可愛，很多民眾上前與之互動，捐出發票更踴躍，讓這次活動有極大成效。

暑期中，小朋友在家吹著冷氣、上網打電動、看電視。有的被送到補習班猛啃書，一點活潑勁都沒有，致大甲校區一群小學童，每年都會到華山基金會當志工，陪伴長輩聊天，還幫長輩按摩肩頸等，與長輩互動中，小朋友有時唱唱歌，跳跳舞，讓長輩高興，快樂過日子。

這群小朋友一樣用行動付出愛心，在暑假期間，不畏酷暑，熱心參與公益，由華山大甲天使站志工陪同，奉獻愛心，個個打扮得漂漂亮亮，由志工們陪同在大甲街上募捐發票，成群可愛的小朋友逗人愛，不少民眾主動上前與之談天說笑，致捐發票成效至佳。

華山天使站社區服務員李芯雨表示，華山基金會大甲天使站肩負服務地方獨居長輩為宗旨，希望老人家每天都能週著好心情的日子，致志工們經常走訪獨居長者住所探望問候，為之掃地、擦子，又一面為他們按摩，遇有困難尋求辦法解困，希望長輩能過著舒服日子。這次率小朋友募發票，全都用在長者有需要之上，期能發揮拋磚引玉之效。