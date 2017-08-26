▲前總統馬英九被控教唆前檢察總長黃世銘向前行政院長江宜樺洩密，遭台北檢署認定涉及違法洩密起訴，台北地院宣判馬英九無罪。（圖／NOWnews資料照）

前總統馬英九涉及洩密案一審獲判無罪，但台北地檢署隨即表明將提上訴。馬英九辦公室發言人徐巧芯25日表示，不意外但仍感遺憾，呼籲北檢能夠依照證據辦案，切勿為了定人入罪而羅織罪名。

徐巧芯指出，北檢不斷用各種針對性辦案手法劍指馬英九，令人遺憾。首先，台北地檢署一再在法庭外誤導大眾視聽。馬英九依法作無罪答辯，陳述均有所本，並明確指出憲法及相關法令依據，但在法庭內的答辯，台北地檢署竟未於法庭內攻防，卻4次均以地檢署名義針對馬英九發布新聞稿或召開記者會。甚至4次新聞稿內容，竟然均未送交法院，作為法院攻防之內容。

徐巧芯表示，檢察官不是名嘴，卻如此自降格局仍對外噴口水，動機何在？如上所述，北檢多次大動作在法庭外誤導大眾視聽，現在居然還好意思指控馬英九干擾法院審理，此種「做賊喊捉賊」的行徑令人難以接受。

徐巧芯說，更令人遺憾的是，台北地檢署雖在起訴書或新聞稿，一再指控馬英九破壞憲法權力分立與制衡，但對於立法院長、立院反對黨大黨鞭介入關說司法案件，卻視而不見、避而不談。

她質疑，台北地檢署不論司法關說在今天是否構成犯罪，願意捍衛司法官的尊嚴，指明柯建銘的行為是關說嗎？是破壞憲法權力分立與制衡嗎？「你們願意捍衛司法官的尊嚴，指明柯建銘說違法監聽不是事實嗎？指明柯建銘說馬英九指揮辦案不是事實嗎？」

徐巧芯進一步指出，還原事件，102年8月31日晚上，檢察總長黃世銘主動求見，告知馬英九立法院長、在野黨立法院大黨鞭、法務部長、高檢署檢察長涉入集體關說司法個案。馬英九沒有指揮辦案，也沒有指示特偵組向他報告，沒有介入司法，更沒有介入偵查。

徐巧芯說，面對即將來臨的憲政風暴，任何一位中華民國總統，都不可能讓他的行政院長在看到媒體報導後，才倉促應變。因此馬英九當晚立刻電召時任行政院長的江宜樺，與時任總統府副祕書長的羅智強來寓所會商。過程中沒有獲得任何偵查祕密，更沒有洩漏任何偵查祕密，請他們來會商，是希望聽取建議，預作準備。所以馬英九轉告他們的關說案內容，遠比9月6日特偵組記者會內容精簡，他們8月31日當天知道的事，比9月6日時全國人民所知道還少。

徐巧芯說，非常遺憾的是，中華民國元首依法處理關說案卻變成「違法洩密」，而所洩漏的那個「祕密」，竟然就是柯建銘委員的關說醜聞！馬英九基於總統的權力與責任，與行政院長及幕僚討論憲政風暴的危機處理，竟然被起訴洩密！

徐巧芯表示，北檢的許多推論都是沒有證據的憑空臆測，再次呼籲北檢辦案必須經得起檢驗、有憑有據。檢察官應恪遵憲法、依據法律，本於良知，公正、客觀、超然、獨立、勤慎執行職務，切勿傷害人民對於司法公正的期待。

