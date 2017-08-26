台灣文創驚艷紐約 吸引買家中央社 (2017-08-26 09:10)
台灣文創品牌今年2度勇闖紐約NY NOW生活用品大展，台灣館特別設置吧檯現煮咖啡，以體驗式展銷吸引買家。中央社記者黃兆平紐約攝 106年8月26日
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