（中央社記者黃名璽東京26日專電）日本經濟新聞今天報導，日本內閣發言人、官房長官菅義偉表示，並未確認有彈道飛彈落在日本的經濟海域，「沒有直接影響我國安全保障」。



日本放送協會（NHK）引述美國太平洋司令部聲明指出，北韓發射了3枚短距離彈道飛彈。



美國太平洋司令部初步分析，飛彈是在日本時間上午6時49分到7時19分間發射，其中第2枚在發射後就爆炸，這3枚飛彈似乎都發射失敗，美方正進行詳細分析。1060826