（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國倫敦警方表示，一名男子今天在英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的白金漢宮居所外，以大刀攻擊警察後被捕。



法新社報導，據倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）一項聲明，據信這名20歲出頭的攻擊者，於晚間8時35分左右把車子停在白金漢宮外一輛警車附近。



聲明中說：「員警發現對方車內有一把大刀，於是要逮捕對方。拘捕該名男子期間，2名男性警員手臂受到輕傷。」



警方表示，受傷員警已送醫治療，目前還無法斷定這起事件是否為恐怖攻擊。倫敦這起事件發生2小時前，比利時首都布魯塞爾才發生一名持刀男子攻擊軍人事件，當局已朝恐攻方向偵辦。



路透社也報導，英國警方表示，這名帶著大刀、今晚攻擊在白金漢宮外2名員警的男子已被捕。



警方表示這名男子依嚴重身體傷害和攻擊警察罪嫌被捕。



案發當時，王室成員都不在白金漢宮。倫敦都會區警察局發言人表示，目前尚無法評論對方犯案動機。



英國今年到目前已發生4次激進分子的攻擊事件，造成36人死亡，英國受恐攻威脅級別仍處「嚴重」等級，代表有高度可能發生攻擊事件。（譯者：中央社陳亦偉）1060826